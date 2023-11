Un médecin norvégien conteste la présence du Hamas dans les hôpitaux : "Je n'ai jamais vu ça" (Vidéo)

"Jamais vu ça" : un médecin norvégien conteste la présence du Hamas dans les hôpitaux Le Dr Mads Gilbert, qui travaille régulièrement à Gaza, explique que la situation dans les hôpitaux, en particulier à l'hôpital Al-Shifa, est "désespérée", car le personnel et les patients sont privés d'oxygène, de nourriture et d'eau. Alors que les combats se poursuivent dans le nord, le Dr Gilbert indique que les médecins ont déclaré qu'il n'y avait "aucune possibilité d'accéder aux blessés ou aux morts".

