Un officier ukrainien a coordonné l'attaque du gazoduc Nord Stream (Washington Post)

Un officier ukrainien a coordonné l'attaque du gazoduc Nord Stream

Article originel : Ukrainian military officer coordinated Nord Stream pipeline attack

Par Shane Harris et Isabelle Khurshudyan

Washington Post, 11.11.23





Roman Chervinsky, colonel des forces d'opérations spéciales ukrainiennes, a joué un rôle essentiel dans cette opération de sabotage éhontée, selon des personnes familières avec la planification de l'opération.



Un officier supérieur de l'armée ukrainienne ayant des liens étroits avec les services de renseignement du pays a joué un rôle central dans le bombardement des gazoducs Nord Stream l'année dernière, selon des responsables en Ukraine et ailleurs en Europe, ainsi que d'autres personnes connaissant les détails de l'opération secrète.



Le rôle de l'officier fournit la preuve la plus directe à ce jour d'un lien entre les dirigeants de l'armée et de la sécurité ukrainiennes et un acte de sabotage controversé qui a donné lieu à de multiples enquêtes criminelles et que les responsables étatsuniens et occidentaux ont qualifié d'attaque dangereuse contre l'infrastructure énergétique de l'Europe.



Roman Chervinsky, un colonel décoré de 48 ans qui a servi dans les forces d'opérations spéciales ukrainiennes, était le "coordinateur" de l'opération Nord Stream, selon des personnes connaissant bien son rôle. Il gérait la logistique et le soutien d'une équipe de six personnes qui a loué un voilier sous de fausses identités et utilisé du matériel de plongée en haute mer pour placer des charges explosives sur les gazoducs. Le 26 septembre 2022, trois explosions ont provoqué des fuites massives sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui relient la Russie à l'Allemagne en passant par la mer Baltique. L'attaque n'a laissé qu'une seule des quatre liaisons gazières du réseau intacte à l'approche de l'hiver....

Lire la suite