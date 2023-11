Un rabbin israélien décrit les razzias des colons en Cisjordanie (Counterpunch)

Un rabbin israélien décrit les razzias des colons en Cisjordanie Article originel : Israeli Rabbi Describes Settler Rampages Across West Bank Par Jeremy Appel Counterpunch, 3.11.23

Arik Ascherman, rabbin israélo-étatsunien et militant des droits de l'homme, a donné une conférence le 29 octobre sur la situation en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre, depuis l'extérieur d'un atelier de réparation de téléphones portables à Jérusalem. (Zoom)

Le 29 octobre, le rabbin Arik Ascherman a donné une conférence en ligne sur la violence des colons en Cisjordanie aux Juifs réformés du Canada depuis l'extérieur d'un atelier de réparation de téléphones portables à Jérusalem.

Il se trouvait là, illustration parfaite du sujet qu'il abordait, parce qu'un fanatique des colons lui avait volé son téléphone portable et que M. Ascherman essayait de faire réparer un vieux téléphone qui lui appartenait pour le remplacer.

Alors que l'attention du monde entier se concentre à juste titre sur la situation dans le sud d'Israël et à Gaza depuis le 7 octobre, des colons juifs orthodoxes extrémistes ont profité de cette occasion pour intensifier leurs efforts de destruction de villages palestiniens en Cisjordanie, intimidant les habitants à fuir à travers la vallée du Jourdain.

M. Ascherman, rabbin israélien né aux États-Unis et fondateur de l'organisation juive de défense des droits de l'homme Torat Tzedek - ou Torah of Justice - s'est adressé aux membres de Reform for Human Rights, une nouvelle organisation de Juifs canadiens appartenant au mouvement réformé liturgiquement libéral, qui se consacre à la défense des droits de l'homme des Palestiniens.

"Aucun d'entre nous, avec toute notre mémoire collective à long terme, n'avait vu quelque chose de semblable. Si nous disions cela avant la guerre, maintenant c'est sous stéroïdes".