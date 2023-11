Un rapport d’expertise médicale pointe le lien de causalité entre le vaccin Pfizer et le décès d’une jeune femme de 30 ans

Nexus, 27.10.23



C’est une première en France. Un rapport d’expertise pointe le lien de causalité entre le vaccin Comirnaty de Pfizer et le décès d’Éva Musso, jeune femme de 30 ans, survenu peu de temps après l’injection en 2021. Sa maman, qui se bat en justice depuis 2022, tente de faire entendre sa voix pour alerter sur les risques de ce produit et « sauver des vies »...

