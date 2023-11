Un sénateur accusé d'avoir administré de la drogue à une députée en vue d'une agression sexuelle. Le sénateur placé en garde-à-vue. De l'ecstasy retrouvé chez lui.

Un sénateur centriste de Loire-Atlantique depuis 2011, secrétaire du Sénat et vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces et appartenant au parti Horizon est accusé d'avoir



Selon Le Parisien, "Joël Guerriau a été placé en garde à vue jeudi pour « administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle »....La députée a déposé plainte par la suite. Jeudi, Joël Guerriau a été interpellé à son domicile parisien, selon une information de RMC confirmée par l’AFP. Le parquet de Paris a confirmé son placement en garde à vue pour « administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle ». Un délit passible d’une peine maximale de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Une perquisition menée à son domicile a permis aux enquêteurs de mettre la main sur un sachet d’ecstasy. L’élu a été testé positif à plusieurs drogues douces et dures, selon une information de BFMTV que Le Parisien est en mesure de confirmer."