Une épître à Robert F. Kennedy Jr (Off Guardian)

Une épître à Robert F. Kennedy Jr Article originel : An Epistle to Robert F. Kennedy Jr Par Edward Curtin Off Guardian, 13.11.23

Cher Bobby,

Comme vous le savez, j'ai soutenu votre candidature à la présidence avant même que vous ne vous déclariez au printemps dernier. Cela fait des années que je vous admire et que je crois en vous, et lorsque vous êtes entré dans la course, j'ai ressenti pour la première fois depuis des décennies l'espoir que vos impulsions non violentes, aiguisées par l'histoire tragique de votre famille et par un profond dégoût pour les guerres impériales et l'histoire violente de notre pays, triompheraient et ouvriraient une nouvelle ère de paix.

Malgré les opposants qui vous ont rejeté dès le départ, j'ai dit oui, que vous choqueriez ceux qui vous ont ridiculisé et calomnié et que vous seriez l'homme qui réaliserait le discours du président Kennedy à l'université américaine et qui accomplirait son héritage et celui de votre père, à savoir "non seulement la paix pour les Américains, mais la paix pour tous les hommes et toutes les femmes", parce que "nous respirons tous le même air", "nous chérissons tous l'avenir de nos enfants" et "nous sommes tous mortels".

J'ai suggéré que vous guérissiez le fossé et que vous ne l'élargissiez pas. Le fait de vous voir trébucher sur votre chemin en apportant votre soutien total aux dirigeants sionistes d'Israël m'a fait l'effet d'un coup de massue. Au début, j'ai pensé que cela pouvait s'expliquer par votre réaction aux fausses accusations antisémites qui ont été lancées contre vous dès que l'on a appris que vous pouviez entrer dans la course à la présidence. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais tort et que vous étiez en phase avec le puissant lobby israélien.