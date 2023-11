[Vidéo] Antisémitisme : les risques et la confusion (Mediapart)

DepuisDepuis le 7 octobre et les massacres du Hamas en Israël, le cycle de la violence, une histoire longue de huit décennies, s’est réenclenché au Proche-Orient avec d’autres massacres en cours à Gaza par l’armée israélienne.

Ce cycle de violence comporte le risque de la déshumanisation des Gazaoui·es. Il comporte un autre risque : l’antisémitisme. Les actes antisémites augmentent.

Cette période peut aussi être source de confusions : celle qui conduit à assimiler toute personne juive, où qu’elle vive, à un agresseur ou à un colon, et à s’en prendre à elle pour cette raison ; celle qui est entretenue en France par celles et ceux qui prédisent ou souhaitent un conflit de civilisation et visent clairement les Arabes et les musulman·es. Confusion politique, enfin, avec la présence du Rassemblement national et d’Éric Zemmour à la grande manifestation prévue ce dimanche contre l’antisémitisme.

Nos invité·es :