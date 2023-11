[Vidéo] Descente dans l’abîme: Le génocide à Gaza (WSWS)

Tous les dirigeants impérialistes – Biden aux États-Unis, Trudeau au Canada, Sunak en Grande-Bretagne, Macron en France, Scholtz en Allemagne, Meloni en Italie – sont pleinement impliqués en tant que complices de Netanyahou dans les meurtres de masse. Si des procès pour crimes de guerre étaient organisés, ils ne pourraient pas prétendre, comme certains des chefs nazis l’ont ridiculement tenté à Nuremberg, qu’ils n’étaient pas au courant des atrocités commises par le régime sioniste israélien. Non seulement ils sont conscients de ces crimes, mais ils les justifient et les saluent.

Des milliards de personnes dans le monde sont indignées par les images quotidiennes des atrocités commises par le régime israélien, avec le soutien total de toutes les puissances impérialistes. Toutes les invocations hypocrites des «droits de l’homme», utilisées par les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN pour justifier leurs guerres – habituellement décrites comme des «interventions humanitaires» – sont totalement démasquées et discréditées.

Nous nous réunissons aujourd’hui au milieu du génocide qui se déroule à Gaza. C’est la concrétisation de la «descente aux abîmes» dont la lettre ouverte nous mettait en garde. Le capitalisme, comme l’a écrit Marx, a émergé historiquement «ruisselant de la tête aux pieds, par tous les pores, de sang et de saleté». Et c’est ainsi qu’il finira.

Au 16 novembre, la mort de 11.500 personnes à Gaza avait été confirmée, dont au moins 4.710 enfants. Le taux de mortalité des enfants palestiniens est de loin supérieur à celui de tous les autres conflits du XXIe siècle. En outre, plus de 29.800 Palestiniens ont été blessés. Privé de moyens de communication, le ministère de la Santé de Gaza a cessé de compter le nombre de morts et de blessés. Depuis le 7 octobre, les attaques israéliennes ont tué en moyenne 320 habitants de Gaza chaque jour. Si ce rythme se poursuit jusqu’à aujourd’hui, le nombre de morts devrait dépasser les 13.000. Sur ce total, plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Le tapis de bombes sur Gaza a détruit ou endommagé 40 pour cent des habitations du nord de Gaza et détruit ses systèmes de santé, de distribution de nourriture et de traitement de l’eau, ce qui constitue clairement un crime de guerre au regard du droit international. Et si la violence de la machine militaire israélienne a été principalement dirigée contre la population de Gaza, l’armée et les colons fascistes ont assassiné environ 175 Palestiniens en Cisjordanie.

Le caractère génocidaire de l’attaque israélienne ne fait aucun doute. Il est confirmé par les déclarations explicites des dirigeants israéliens. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré que toute personne soutenant le Hamas devait être «éliminée». Amihai Eliyahu, partenaire de coalition de Netanyahou et ministre israélien du Patrimoine, a déclaré que le largage d’une bombe nucléaire sur Gaza devrait être une option. Galit Distel Atbaryan, jusqu’à récemment ministre israélienne de l’Information, a demandé l’éradication de «tout Gaza de la surface de la terre» et l’exil forcé de sa population en Égypte.

Fin octobre, Craig Mokhiber a déclaré, en démissionnant de son poste de directeur du bureau de New York du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme: «Il s’agit d’un cas d’école de génocide. Le projet colonial européen, ethnonationaliste, de colonisation de la Palestine est entré dans sa phase finale, vers la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne indigène en Palestine. Qui plus est, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d’une grande partie de l’Europe sont totalement complices de cet horrible assaut». Volker Turk, commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a déclaré à Genève: «Le respect le plus élémentaire des valeurs humaines s’est effondré. Le meurtre de tant de civils ne peut être considéré comme un simple dommage collatéral».