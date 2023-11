La Russie affirme : Israël, en tant qu'État occupant, n'a pas le droit à l'autodéfense

Article originel : Russia Asserts: Israel as an Occupying State Has No Right to Self-Defense

Par Sededin Dedovic

Financial World, 3.11.23

Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale sur la Palestine, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, Vasiliy Nebenzya, a souligné la nécessité immédiate de mettre fin à l'effusion de sang dans le conflit israélo-palestinien. L'appel pressant de la Russie en faveur d'une cessation des hostilités est motivé par la crainte profonde que la crise ne s'aggrave et n'engloutisse l'ensemble du Moyen-Orient. La région est déjà confrontée à des défis géopolitiques complexes, et un conflit prolongé entre Israéliens et Palestiniens menace d'exacerber les tensions et de perturber la stabilité.

Israel has no right to self-defiance as they are an occupying power / Israël n'a pas le droit à l'autodéfense puisqu'il s'agit d'une puissance occupante.

L'appel de M. Nebenzya souligne l'engagement de la Russie en faveur d'une résolution pacifique et sa reconnaissance des répercussions régionales potentielles du conflit, soulignant ainsi la nécessité urgente d'un cessez-le-feu. "Nous appelons les parties belligérantes à cesser l'effusion de sang et à donner aux médiateurs l'occasion de travailler à une solution diplomatique, y compris la libération immédiate des otages". Tôt ou tard, cette voie devra être suivie. La seule question est de savoir combien d'innocents mourront pendant cette période", a déclaré M. Nebenzya.



Nebenzya : Israël est une puissance occupante Vasiliy Nebenzya a souligné qu'Israël, en tant que puissance occupante, n'a pas le droit de revendiquer la légitime défense dans le conflit de Gaza. Cette affirmation est validée par les conclusions de 2004 de la Cour internationale de justice, qui soulignent l'importance du respect des normes et obligations juridiques internationales dans la crise israélo-palestinienne en cours.

Il a souligné qu'avec cette façon de mener la guerre contre les civils, Israël ne fera qu'attirer sur lui la colère du monde entier, ce qui ne se terminera pas bien. "Je dois souligner l'hypocrisie des États-Unis et de leurs alliés qui, dans d'autres situations complètement différentes, appellent au respect du droit humanitaire, forment des commissions d'enquête, introduisent des sanctions contre ceux qui utilisent effectivement la force en dernier recours pour mettre fin à la violence à long terme. Et aujourd'hui, face à l'horrible destruction de Gaza, bien plus importante que tout ce qu'ils critiquent avec colère dans d'autres contextes régionaux, face aux attaques contre des cibles civiles, y compris des hôpitaux, face à la mort de milliers d'enfants et à l'horrible souffrance des civils soumis à un blocus total, ils restent silencieux. La seule chose qu'ils font est de prétendre qu'Israël a soi-disant le droit à l'autodéfense, alors qu'en tant que puissance occupante, il n'a pas ce droit, ce qui est confirmé par les conclusions consultatives de la Cour internationale de justice de 2004", a déclaré M. Nebenzya.

Simultanément, il a souligné que la Russie reconnaissait l'impératif de sécurité d'Israël. Toutefois, il a souligné qu'une véritable sécurité ne peut être obtenue que par une résolution équitable de la question palestinienne, alignée sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela réaffirme l'importance d'adhérer au consensus international et aux efforts diplomatiques pour résoudre le conflit israélo-palestinien.