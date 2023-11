[Vidéos] La Russie affirme son soutien aux Palestiniens de Gaza et se retourne contre Israël à mesure qu'elle choisit son camps au Moyen-Orient (CNBC News/ Reuters)

La Russie se montre de plus en plus hostile à l'égard d'Israël à mesure qu'elle choisit son camp au Moyen-Orient Article originel : Russia is turning increasingly hostile toward Israel as it picks sides in the Middle East Par Holly Eliatt CNBC News, 8.11.23

En octobre, alors qu'Israël lançait des frappes aériennes sur plusieurs bases militaires en Syrie en réponse à une série de tirs de roquettes dirigés vers Israël, le ministère russe des affaires étrangères a déclaré que la frappe violait "la souveraineté de la Syrie et le droit international". Plus tard dans le mois, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que ces frappes étaient "inacceptables".

Israel has no right to self-defiance as they are an occupying power / Israël n'a pas le droit à l'autodéfense puisqu'il s'agit d'une puissance occupante.

M. Poutine s'est également exprimé, déclarant à de hauts responsables du gouvernement et des services de sécurité qu'il déplorait la crise humanitaire qui sévit à Gaza.

Dans une allocution télévisée, M. Poutine a déclaré le 30 octobre que "rien ne justifie les terribles événements qui se déroulent actuellement à Gaza, où des centaines de milliers d'innocents sont tués sans discernement, sans qu'ils puissent fuir ou se cacher des bombardements".

"Quand on voit des enfants tachés de sang, des enfants morts, la souffrance des femmes et des personnes âgées, quand on voit des médecins tués, bien sûr, on serre les poings et on a les larmes aux yeux. Il n'y a pas d'autre façon de le dire", a-t-il ajouté. M. Poutine a également cherché à établir un lien entre le conflit à Gaza et l'Occident, affirmant que ce dernier avait tout à gagner d'une plus grande instabilité au Moyen-Orient.

"La position de la Russie à l'égard d'Israël est déjà devenue nettement plus critique", a déclaré Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Carnegie Russia Eurasia Center et fondatrice de la société d'analyse R.Politik, dans son Weekly Digest analysant l'actualité russe.

Même si M. Poutine s'est abstenu d'attaquer directement Israël en public, elle note que M. Poutine "considère le pays comme faisant partie d'une politique américaine visant à le déstabiliser et à semer le chaos".

"Moscou considère de plus en plus que Tel-Aviv s'aligne sur la sphère d'influence de Washington - une évaluation qui marginalise intrinsèquement l'importance d'Israël pour le Kremlin en le liant à la compétition géopolitique plus large de la Russie avec l'Amérique. Par conséquent, le Kremlin sera moins incité à maintenir et à investir dans une politique équilibrée à l'égard de Tel-Aviv, comme il l'a fait précédemment", a-t-elle fait remarquer.

Les relations avec Israël se détérioraient déjà avant le conflit actuel, il est vrai, l'invasion de l'Ukraine par la Russie mettant Israël, soutenu par l'Occident, dans une position délicate.

Israël a été poussé à condamner l'invasion et à imposer des sanctions à la Russie, à l'instar des pays occidentaux. Il a résisté, refusant d'imposer des sanctions et accordant à l'Ukraine une aide humanitaire plutôt que militaire, contrairement à d'autres alliés. Néanmoins, sa position ambiguë a semblé agacer à la fois la Russie et l'Occident.

M. Galeotti a fait remarquer que la Russie calculait probablement que, dans tous les cas, ses relations avec Israël pourraient changer en cas de changement de leadership, le Premier ministre israélien Netanyahou étant de plus en plus impopulaire.

"Je pense qu'il y a aussi le calcul que les jours de Netanyahou au pouvoir sont peut-être comptés et qu'un nouveau gouvernement pourrait être beaucoup plus sceptique à l'égard de la Russie", a-t-il déclaré.

"La Russie aimerait avoir le beurre et l'argent du beurre, mais en fin de compte, si elle doit choisir un camp, ce sera en pensant à l'Iran et à l'Arabie saoudite.





