"Zelensky est délirant et tout le monde le sait en Ukraine", affirment les aides dans un nouveau rapport | Redacted News Time Magazine vient de publier un rapport accablant sur le gouvernement de Zelensky, le qualifiant de corrompu et de délirant. Ses plus proches collaborateurs affirment qu'il se fait des illusions en pensant qu'il peut battre la Russie et que son gouvernement est incroyablement corrompu, avec des politiciens qui se remplissent les poches avec l'argent de l'aide étatsunienne.

