Accepter la défaite en Ukraine (MoA)

Accepter la défaite en Ukraine

Moon of Alabama, 14.12.23

Début novembre, The Economist a publié une interview et plusieurs articles du commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Zaluzny. Comme je l'ai résumé : La thèse centrale de Zaluzny est que la guerre est actuellement dans une impasse. Elle est devenue positionnelle et aucune manœuvre d'envergure n'est possible. Il compare cette situation à la guerre en Europe en 1917. Selon lui, le changement ne s'est produit que grâce à l'introduction de nouvelles technologies (par exemple les chars d'assaut).

Pour ma part, je pense que Zaluzny se trompe. La guerre n'est pas dans une impasse. La Russie a clairement l'avantage car elle est libre de manœuvrer sur toute la ligne de front et d'attaquer là où elle le souhaite. Elle ne le fait pas avec toute sa force parce que la situation actuelle lui permet d'exécuter commodément l'ordre que son commandant en chef lui a donné : détruire les capacités militaires de l'Ukraine.



Enfin, un écrivain occidental a pris conscience de ces faits. Lee Hockstader, chroniqueur du Washington Post pour les affaires européennes, opine :



In Ukraine, the risk isn’t stalemate. It’s defeat. ("En Ukraine, le risque n'est pas l'impasse. C'est la défaite"). M. Hockstader déplore le manque de soutien des États-Unis et de l'Europe face aux nouvelles exigences de l'Ukraine. Il déclare : Sans ces injections d'argent, d'armes et de munitions, il est peu probable que le statu quo décevant de l'année dernière, au cours de laquelle l'Ukraine n'a pas réussi à reconquérir beaucoup de territoires, perdure. Andriy Yermak, l'un des principaux collaborateurs du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré la semaine dernière lors d'un forum à Washington que le "grand risque" était que les troupes de Kiev puissent "perdre cette guerre". Ce message devrait secouer les décideurs politiques des deux côtés de l'Atlantique. Le danger, comme l'a averti publiquement le général ukrainien le mois dernier, n'est pas simplement l'impasse. Les forces ukrainiennes, à court d'équipement, pourraient être contraintes de se replier, de raccourcir leurs lignes de défense et d'abandonner des territoires.

Il est essentiel de réfléchir à ce que signifie la défaite de l'Ukraine, car ce serait autant un désastre stratégique pour les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN qu'un tableau de terreur pour l'Ukraine. Deux cataclysmes, tout aussi brutaux, qui se déroulent selon des calendriers différents. Eh bien, oui. L'Occident s'est épuisé et cela s'est avéré stérile.

Il n'y aura pas de terreur pour l'Ukraine, juste la perte du peuple, des industries et des terres d'origine russe que les communistes - Lénine, Staline et Khrouchtchev - avaient, pour quelque raison que ce soit, attachés à ce pays. Le reste sera un État croupion plus petit, plus pauvre et purement agricole, sans accès à la mer. Cela était évident dès le début pour quiconque avait une vision claire de l'équilibre des forces en présence dans la guerre. Comme je l'ai écrit le 24 février 2022, le jour même où les forces russes sont entrées en Ukraine : En regardant cette carte, je pense que l'état final le plus avantageux pour la Russie serait la création d'un nouveau pays indépendant, appelé Novorussiya, sur les terres situées à l'est du Dniepr et au sud le long de la côte, qui abritent une population majoritairement russe et qui, en 1922, avaient été rattachées à l'Ukraine par Lénine. Cet État serait politiquement, culturellement et militairement aligné sur la Russie.

Cela éliminerait l’accès ukrainien à la mer Noire et créerait un pont terrestre vers la Transnistrie séparatiste moldave qui est sous protection russe. Excursus : La partie jaune de cette carte marquée 'Ukraine en 1654' était en fait la terre des cosaques zaporojiens orthodoxes orientaux. Sous la menace du Commonwealth catholique lituanien-polonais, qui à l’époque détenait les parties vertes sous servage, ils ont négocié l’accord de Pereiaslav (1654) avec la Russie et ont prêté allégeance au tsar. Ils sont ainsi devenus une partie autonome de la Russie. Fin de l’excursus

Le reste de l’Ukraine serait une terre confinée, principalement agricole, désarmée et trop pauvre pour être construite à une nouvelle menace pour la Russie de sitôt. Politiquement, elle serait dominée par les fascistes de Galice qui deviendraient alors un problème majeur pour l’Union européenne. Grâce aux ajouts de Staline à l’Ukraine, trois pays, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, ont des revendications dans certaines zones des régions occidentales de l’Ukraine. S’ils veulent les reprendre, c’est probablement maintenant le meilleur moment pour le faire. Bien qu’ils fassent partie de l’OTAN, qui ne soutiendrait probablement pas de telles initiatives, ces trois pays auront des difficultés de politique intérieure à résister à l’envie.

Depuis, nous avons appris que Novorussiya ne sera pas un État indépendant, mais une partie authentique de la Russie. Qu’il en soit ainsi. Pendant ce temps, des analystes comme Hockstader continuent de rêver : Un effondrement complet de l’armée ukrainienne est peu probable, au moins dans les mois à venir. Les forces armées de Kiev restent bien dirigées et motivées, et elles mettent en place du matériel pour se préparer aux pénuries. Mais il est également peu probable qu’un cessez-le-feu négocié avec la Russie maintienne les lignes de bataille existantes. Croire en ce résultat apparemment anodin revient à mal juger Poutine - encore une fois. Il ne s’agit pas de mal juger Poutine, mais de mal juger les capacités laissées à l’Ukraine. Elle est à court d’hommes et de matériel. Il y a des vidéos quotidiennes de telle ou telle unité de l’armée ukrainienne condamnant ses dirigeants et annonçant de quitter ses positions. Le potentiel d’un effondrement de l’armée ukrainienne est réel.

Le 2 novembre, j’ai aussi écrit au sujet de la 47e brigade ukrainienne: Au cours des derniers jours, des chars de la 47e brigade (Leo 2) et de la 10e brigade de montagne (T-64BM/BV) ont été vus et détruits près d’Avdiivka. Les deux brigades n’avaient été mutilées que récemment lors de leurs attaques désespérées sur le front sud. Cela n’a pas de sens de jeter ce qu’il en reste dans une autre bataille sans les reconstituer. Toute l’expérience et les connaissances acquises par ces brigades seront perdues avec elles.

Hier, le magazine Military Watch, proche de l'Ukraine, a confirmé mon opinion : La 47e brigade mécanisée d'élite ukrainienne est encerclée et manque de munitions : Le front critique menace de s'effondrer La 47e brigade mécanisée d'élite de l'armée ukrainienne stationnée dans la ville d'Avdiivka, dans la région contestée de Donetsk, a été encerclée et contrainte de faire face à une pénurie croissante de munitions, selon de nombreux rapports de sources ukrainiennes et occidentales. Les rapports britanniques indiquent que la brigade devait attaquer une colonne russe avant de rejoindre l'infanterie d'assaut sur le flanc nord d'Avdiivka, mais qu'elle n'a pas pu le faire en raison d'un manque de munitions. Les efforts de la brigade pour stopper l'avancée des forces russes à Avdievka ont été décrits par le Times comme "désespérés", alimentant le sentiment d'un "effondrement inévitable" des positions ukrainiennes et diminuant l'espoir d'empêcher une victoire russe avant le début des vacances de la nouvelle année.

Un soldat de la 47e brigade, cité uniquement sous le nom de sergent Danylo, a déclaré lors d'une interview au cours de la semaine écoulée que la pénurie d'obus obligeait les soldats à prendre des décisions de vie ou de mort impossibles à prendre : "Nous avons eu dix fois plus de munitions au cours de l'été, et de meilleure qualité... Les obus étatasuniens sont livrés en lots de poids presque identiques, ce qui facilite la correction des tirs, avec très peu de ratés. Maintenant, nous avons des obus du monde entier, de qualités différentes, et nous n'en recevons que 15 pour trois jours. La semaine dernière, nous avons reçu un lot plein de ratés. Ainsi, au lieu de tirer sur les Russes dès qu'ils sont à portée de tir, le personnel ukrainien doit de plus en plus attendre d'être sûr que les Russes se dirigent vers ses positions et n'engager que des groupes importants. Les munitions produites par les États européens ont très souvent été critiquées pour leur qualité, et parfois considérées comme presque inutiles, le matériel italien étant particulièrement réputé pour sa mauvaise qualité, contrairement au matériel supérieur hérité de l'ère soviétique ou produit par les États-Unis.

Maintenant, dites-moi à nouveau qu'il s'agit de forces "bien dirigées et motivées" qui "conservent leur équipement pour se préparer à des déficits". Ni l'un ni l'autre ne me semble vrai.

Hockstader poursuit : Pour le dictateur du Kremlin, un "compromis" impliquerait la soumission et la dissolution de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Cela inclurait un changement de régime, avec Zelensky en exil (ou mort), ainsi que la fin des aspirations de Kiev à rejoindre l'Union européenne ou l'OTAN.

S'il a raison, le calendrier de cette fin sera accéléré si le Congrès et l'Union européenne ne parviennent pas à approuver une nouvelle aide. Le gouvernement ukrainien se retrouverait alors dans l'incapacité de maintenir les services de base et son armée serait de plus en plus à court de munitions d'artillerie, de capacités de défense aérienne et d'autres équipements. Les forces de première ligne de l'Ukraine, déjà durement éprouvées, deviendraient plus fragiles. Les gains territoriaux russes s'accompagneraient de meurtres, de viols, d'enlèvements d'enfants et d'autres crimes de guerre russes d'une ampleur effrayante. Ce sinistre scénario porterait un coup terrible au prestige et à la crédibilité de l'Occident, révélant que les promesses de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" étaient vides de sens.

Oui, ces promesses, faites par Biden et d'autres, étaient en effet vides. C'est pourquoi il a récemment changé de discours : Dans un contexte d'impasse républicaine et de polarisation politique qui met en péril l'octroi d'une nouvelle aide à l'Ukraine, le président Joe Biden a insisté sur la volonté de son administration de soutenir l'Ukraine, mais en utilisant un langage différent. Il a déclaré que les États-Unis soutiendraient Kiev "aussi longtemps que possible".

Oui, ces promesses, faites par Biden et d'autres, étaient en effet vides. C'est pourquoi il a récemment changé de discours : Dans un contexte d'impasse républicaine et de polarisation politique qui met en péril l'octroi d'une nouvelle aide à l'Ukraine, le président Joe Biden a insisté sur la volonté de son administration de soutenir l'Ukraine, mais en utilisant un langage différent. Il a déclaré que les États-Unis soutiendraient Kiev "aussi longtemps que nous le pourrons". Il s'agit d'un changement de ton par rapport aux messages précédents, selon lesquels les États-Unis seraient un allié loyal et féroce de l'Ukraine, l'aidant "aussi longtemps qu'il le faudra" pour vaincre l'invasion russe.

L'Occident ne peut plus soutenir la guerre par procuration qu'il a déclenchée. L'histoire va maintenant suivre son cours.