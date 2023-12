"Agent terroriste palestinien" signifie toute personne encore en vie (MoA)

"Agent terroriste palestinien" signifie toute personne encore en vie

Article originel : "Palestinian Terror Operative" Means Anyone Still Alive

Moon of Alabama, 16.12.23

Les soldats sionistes incroyablement effrayés et fous :



Initial IDF probe: Hostages were shirtless, waving white flag when soldiers opened fire - Times of Israel ("Enquête initiale de Tsahal : Les otages étaient torse nu, brandissant un drapeau blanc lorsque les soldats ont ouvert le feu - Times of Israel")

Tsahal fournit de nouveaux détails sur l’incident tragique d’hier dans le quartier de Shejaiya, à Gaza, au cours duquel trois otages israéliens qui ont réussi à échapper à la captivité du Hamas ont été abattus par les troupes.

Selon un officier supérieur du Commandement du Sud, citant une sonde initiale, l’incident a commencé après qu’un soldat stationné dans un bâtiment a identifié trois figures suspectes sortant d’un bâtiment à plusieurs dizaines de mètres.

Tous les trois étaient torse nu, l’un des personnages portant un bâton avec un drapeau blanc de fortune, selon l’enquête.

Le soldat, qui croyait que les hommes qui se dirigeaient vers lui étaient une tentative du Hamas d’attirer les soldats de Tsahal dans un piège, a immédiatement ouvert le feu et a crié « terroristes! » aux autres forces.

Selon l’enquête, ce soldat a tué deux des hommes, tandis que le troisième, touché et blessé, s’est enfui dans le bâtiment d’où il venait.

À ce stade, le commandant du bataillon, qui se trouvait également dans le bâtiment d’où le soldat a tiré, est sorti et a appelé les forces à arrêter leur tir.

Pendant ce temps, les soldats de la région ont entendu le cri de quelqu’un qui criait « Aide » en hébreu.

Quelques instants plus tard, le troisième homme est sorti du bâtiment où il s’est enfui, et un autre soldat a ouvert le feu sur lui, le tuant.

...

Pourtant, Tsahal a dit comprendre ce qui a conduit les soldats à le faire.

À Shejaiya, l’officier supérieur affirme que Tsahal n’a identifié aucun civil palestinien ces derniers jours.

L’officier affirme que les troupes ont tué au moins 38 terroristes palestiniens à Shejaiya ces derniers jours.



"Terroristes palestiniens" semble être un synonyme de 'toute personne encore en vie'.