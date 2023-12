Argentine : le gouvernement d’extrême droite déclare la guerre à la classe ouvrière

WSWS, 27.12.23



Le président argentin d’extrême droite, Javier Milei, a signé mercredi un décret dit de nécessité et d’urgence (DNU) qui vise à réduire la taille du gouvernement, à supprimer les réglementations et à priver la classe ouvrière des prestations sociales, de salaire, de retraites et d’aide sociale existantes. Le soir même, dans un discours télévisé national, Milei a présenté le DNU et décrit 30 de ses 366 mesures...



