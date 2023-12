Asservis par les organisations à but non lucratif : comment les ONG colonisent les pays en développement (MintPress News)

Asservis par les organisations à but non lucratif : comment les ONG colonisent les pays en développement

Par Kit Klarenberg

MintPress News, 12.12.23

IIlustration de MintPress New

Le 21 novembre marquait le 28e anniversaire de la signature de l’accord de Dayton sous l’égide des États-Unis, qui a mis fin à la guerre par procuration en Bosnie après trois ans et huit mois. C'est un événement que peu de gens célèbrent – même s'il y a eu beaucoup d'acclamations à Sarajevo deux jours plus tard lorsque Stuart Seldowitz, l'homme qui a dirigé les négociations aux côtés de Washington, a été arrêté pour avoir soumis des Américains musulmans à des injures ignobles. La guerre en Bosnie – encouragée, financée, armée et prolongée à chaque étape par les États-Unis – a déchiré une république auparavant harmonieuse, inclusive et prospère de Yougoslavie socialiste. Au total, 100 000 personnes sont mortes et de nombreux autres ont été blessés. Croates, musulmans et Serbes, qui se considéraient comme des amis, des voisins et des parents, ont été plongés dans un cycle infernal de violence. Une fois les combats terminés, une grande partie de l'industrie et des infrastructures du pays ont été détruites , de nombreuses communautés ont été déplacées et divisées, et une hostilité ethnique et religieuse auparavant inexistante s'est répandue. Dayton a imposé à la Bosnie une constitution hautement discriminatoire, dont la légalité de parties importantes a été contestée avec succès devant la Cour européenne des droits de l'homme. De plus, un système politique trop bureaucratique est souvent décrit comme le plus complexe au monde. Le pays est divisé entre la Bosnie-Herzégovine, à majorité croate et musulmane, et la Republika Srpska (RS), à majorité serbe. Tous deux ont leurs propres gouvernements et parlements dotés de leurs propres pouvoirs. Les Croates, les Musulmans et les Serbes élisent en outre les législateurs de l'Assemblée bosniaque et les trois présidents de Sarajevo. Pour qu’une législation soit adoptée à l’échelle nationale, ils doivent tous être d’accord, ce qui arrive rarement. Il s’agit d’un système qui garantit pratiquement des impasses et des crises politiques récurrentes tout en enhardissant les extrémistes et les nationalistes des trois côtés. Les lois et réglementations sont rarement mises en œuvre et le gouvernement national n’a jamais répondu efficacement aux besoins de ses citoyens de manière tangible. L’inertie politique imposée par Dayton a finalement convaincu la Republika Srpska (RS) de s’emparer par la force du pouvoir politique dans plusieurs domaines clés. Cela a permis à RS de mettre en œuvre localement des réformes, des réglementations et des lois qui ne pourraient vraisemblablement pas être mises en œuvre au niveau national. La RS est donc bien plus mûre pour l’adhésion à l’UE que le pays dans son ensemble ou que son homologue de Bosnie-Herzégovine. C’est ironique, étant donné que Milorad Dodik favorise les BRICS plutôt que Bruxelles . La dernière tentative du gouvernement de RS de prendre les choses en main en mettant en œuvre une législation obligeant les ONG étrangères opérant sur son territoire à divulguer leurs sources de financement et à s'enregistrer en tant qu'agents étrangers a donné lieu à une confrontation amère avec l'UE et les États-Unis. Milorad Dodik a continué sans se laisser décourager, a mis fin à toute coopération avec les ambassades américaine et britannique de Bosnie et a ouvertement menacé de sécession. Il ne reste peut-être plus beaucoup de temps au monstrueux rejeton de Seldowitz. Les responsables de la RS affirment que la loi est nécessaire en raison d'un cadre juridique totalement inadéquat régissant les opérations des ONG en Bosnie et d'un manque généralisé de transparence sur qui ou quoi finance ces entités et leurs véritables objectifs. Comme nous le verrons, ces préoccupations sont tout à fait légitimes et doivent être prises en compte de toute urgence. Sarajevo est une démonstration palpable et unique de l’impact et de l’influence affaiblissants des ONG occidentales à l’étranger, qui offre des leçons évidentes et graves pour les pays en développement du monde entier. Faire rougir les libéraux Au sommet de la structure politique byzantine imposée par Dayton en Bosnie se trouve le Bureau du Haut Représentant. Ils n'ont pas de mandat fixe et ne sont pas non plus nommés et élus par la population bosniaque. Au lieu de cela, ils sont choisis et nommés par un comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix composé de 11 membres, composé de représentants des États membres de l’OTAN, de l’UE, de la Russie et de la Turquie. Depuis la création de ce poste en 1995, les hauts représentants sont toujours originaires d'Europe et leurs adjoints des hauts représentants américains ont la capacité unilatérale d'ignorer les veto présidentiels, de bloquer et d'imposer des lois, de décider qui peut ou non se présenter aux élections, de révoquer des fonctionnaires. y compris les juges et les hommes politiques élus – de leurs fonctions sans appel, interdire à quiconque d'exercer leurs fonctions à vie, geler leurs comptes bancaires, et d'une manière ou d'une autre, bien plus encore. Le politicien britannique chevronné Paddy Ashdown, qui pourrait être considéré comme un expert en la matière, a un jour fait remarquer avec approbation que le bureau exerce « des pouvoirs qui devraient faire rougir tout libéral ». En tant que Haut Représentant de mai 2002 à janvier 2006, il était connu sous le nom de « Vice-roi de Bosnie ». Ashdown a régulièrement limogé des responsables de l'État s'ils refusaient de suivre un programme sanctionné par l'Occident dans tous les domaines, nationaux et étrangers, licenciant 58 personnes en une seule journée en juin 2004. En décembre de la même année, il a défenestré le Premier ministre de la Republika Srpska et la plupart des représentants serbes du gouvernement national de Bosnie. pour avoir refusé de soutenir la future adhésion de Sarajevo à l'OTAN. Les médias contemporains ont qualifié ces excès autocratiques de « renverser les électeurs pour sauver la démocratie ».

À bien des égards, la Bosnie ressemble aujourd’hui à une colonie traditionnelle du Sud. En conséquence, le Haut Représentant n’est pas le seul responsable étranger doté d’un pouvoir énorme. Par exemple, le premier gouverneur de la banque centrale de Sarajevo, qui, selon les termes de Dayton, « ne pouvait pas être citoyen de Bosnie-Herzégovine ou d'un État voisin », a été nommé par le FMI. Même si les locaux peuvent désormais occuper ce poste, ils ont encore besoin de l’approbation occidentale. Comme le rapportait le Wall Street Journal en août 1998 : Des milliers de diplomates internationaux, de défenseurs des droits de l’homme et de soldats dirigent désormais ce pays en devenir comme un quasi protectorat, avec la présence américaine de loin la plus importante. Ensemble, ils rédigent les lois, assurent la sécurité, déterminent la politique monétaire et négocient des accords sur tout, de la construction de mosquées aux couleurs du drapeau national… Un Néo-Zélandais siège à la tête de la banque centrale. Un ancien flic de Los Angeles est le chef adjoint de la police internationale de Bosnie.» 25 ans plus tard, peu de choses ont changé. Au cœur de la construction et du maintien du système colonial « indépendant » de la Bosnie se trouvaient des dizaines de milliers de « casques bleus » de l’OTAN. Au lendemain de Dayton, ils ont fréquemment imposé à la population, sous la menace des armes, des « réformes » méprisées localement et approuvées par l’Occident, comme la fermeture des forces de police « socialistes » de Sarajevo et des organes d’information critiquant l’occupation de l’OTAN. Un responsable étranger anonyme a ouvertement décrit la situation comme celle de « 32 000 soldats étrangers exigeant qu'un pays fasse ce qu'il veut ». Les « casques bleus » de l’OTAN patrouillent encore aujourd’hui dans les rues de Sarajevo. Leurs homologues du « soft power » sont un très grand nombre d’ONG occidentales. Dayton a alloué des milliards de dollars américains à la reconstruction, spécifiquement destinés à être fournis par des organisations à but non lucratif étrangères. En quelques mois, des centaines de personnes se sont installées localement, et le déluge n’a fait que s’intensifier par la suite. Aujourd’hui, il y en a environ 25 600 en Bosnie, la Republika Srpska en abritant plus de 7 500. On ne sait pas exactement combien de ces projets sont financés depuis l’étranger, mais il s’agit probablement de la quasi-totalité d’entre eux. Les ONG étrangères sont actives dans tous les domaines imaginables de la vie publique bosniaque, politique et même quotidienne. Ils reconstruisent leurs maisons et en construisent de nouvelles. Ils fournissent des conseils aux survivantes de viol et aux anciens combattants traumatisés. Ils supervisent les programmes scolaires et les programmes professionnels. Ils distribuent de la nourriture, des médicaments et une aide financière aux personnes âgées et aux groupes marginalisés. Ils mènent des initiatives de rapprochement communautaire et des camps d'été pour les jeunes. Ils promeuvent la tolérance religieuse et les droits de l'homme. Ils font tout ce que l’État yougoslave a fait, ce que le gouvernement bosniaque moderne ne peut pas faire. Il ne fait aucun doute qu’immédiatement après la guerre, certaines ONG bosniaques ont apporté une contribution extrêmement précieuse dans des domaines cruciaux. Pourtant, à l'époque, les acteurs de la société civile locale étaient profondément préoccupés par l'afflux soudain d'organisations occidentales sans expérience et peu de connaissances sur la culture, l'histoire ou la situation du pays. L’impression que certains étaient principalement intéressés à mener un travail de haut niveau, bien rémunéré et politiquement opportun était répandue. Il est tout à fait clair que les acteurs internationaux qui financent ces ONG n'ont parfois pas compris ce dont la Bosnie et sa population avaient réellement besoin et ont considéré que dépenser d'énormes sommes d'argent dans le pays était une fin en soi. En avril 1998, l'UE a dévoilé son intention de créer, à un certain coût, une fondation pro-démocratie à Sarajevo. Parmi les autres ONG bosniaques sponsors, Open Society Foundations a exprimé sa consternation quant au fait que les initiatives proposées reproduiraient des travaux déjà menés et des projets déjà financés par d'autres entités étrangères. Aucune leçon n’a été tirée de la débâcle. Une enquête menée en 2011 par l'Institute for War and Peace Reporting (IWPR) a révélé que « malgré l'existence d'un grand nombre d'ONG créées spécifiquement pour aider ceux qui ont souffert dans la guerre de Bosnie… [elles] échouent trop souvent à fournir des solutions à long terme significatives. assistance à terme à ceux qui en ont besoin. Un si grand nombre d’ONG faisant à peu près la même chose entraîne un chevauchement généralisé des services, laissant les citoyens confus quant à l’endroit où accéder à l’aide et les organisations ne sachant pas exactement qui aider. L’afflux massif d’argent étranger dans les ONG bosniaques favorise également inévitablement la corruption. Les histoires de sommes d’aide mal allouées, détournées ou attribuées à des organisations employant des amis, des parents et des alliés de représentants de l’État sont courantes. L'IWPR a cité le chef de la police financière de Sarajevo disant que « pas une seule » ONG dans le pays ne « dépensait l'argent du budget de manière transparente ». Parmi les « très nombreuses » enquêtes que son équipe a menées sur les activités des ONG locales, elles ont « repéré des irrégularités » à chaque occasion : Lorsque nous avons enquêté sur les transactions financières de certaines de ces [ONG], nous avons découvert qu'elles versaient des indemnités journalières à leur personnel pour des visites sur le terrain qui n'avaient jamais eu lieu. De l'argent a également été payé pour des services qui n'ont jamais été rendus. Il y a eu des cas où des conférences ou d’autres grands événements ont été organisés et des individus ont reçu de grosses sommes d’argent sans aucune description des services qu’ils étaient censés avoir rendus.»

« Oubliez la stratégie de sortie » Collectivement, ces problèmes produisent un cycle profondément toxique et auto-entretenu. Les citoyens sont obligés de s’appuyer sur des entités étrangères pour presque tout, et ce faisant, ils le font eux-mêmes, apprennent à le faire et ne peuvent presque rien faire. C'est un milieu rappelant directement la dépendance imposée des systèmes coloniaux historiques. C'est le moins qu'on puisse dire, les Bosniaques n'apprennent pas à pêcher – en fait, on ne leur donne souvent même pas de poisson en premier lieu. Il est frappant de constater que le résultat inévitable et débilitant de l’inondation de la Bosnie avec des seigneurs, des organisations et des structures étrangères a été largement reconnu et angoissé par les sources occidentales dès le début. Un éditorial de février 1998 de The Economist était désespéré : « le protectorat semble ne connaître aucune limite », citant un collaborateur du Haut Représentant de l'époque, Carlos Westendorp, un Espagnol, disant : « Nous ne savons pas ce que nous ne pouvons pas faire » à Sarajevo. La publication prévient que cela pourrait signifier que les habitants « oublient comment se gouverner eux-mêmes ». Deux mois plus tard , le New York Times dressait le portrait de Westendorp. Le média a observé que des acteurs étrangers dominent la gouvernance de la Bosnie à tous les niveaux, ce qui « soulève des questions troublantes sur la façon dont l'État fonctionnera sans apports continus d'aide extérieure et sans supervision internationale directe ». En cours de route, un conseiller principal du Bureau a déploré : Nous sommes devenus profondément impliqués dans le fonctionnement de l’État… Nous exerçons un contrôle sans précédent sur les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement. Mais nous ne savons pas comment nous en sortirons, comment nous ne perpétuerons pas la culture de dépendance de la Bosnie.»

Il n’est pas nécessaire d’être cynique pour conclure que l’affaiblissement de la population locale en s’appuyant sur les ONG étrangères était une stratégie déterminée et délibérée des colonisateurs occidentaux de Sarajevo. En novembre de la même année, un responsable américain a exigé de manière menaçante que les responsables bosniaques réalisent « beaucoup plus de progrès en matière de privatisation » et créent un climat permissif pour les investissements étrangers : Le moment est venu et, en fait, il est grand temps que les gouvernements de Bosnie effectuent la transition – et [ils] devraient la faire rapidement – vers une économie de marché durable. Nous sommes prêts à interrompre des projets, des programmes, tout ce qui pourrait attirer leur attention.

En d’autres termes, si Sarajevo ne parvient pas à se prosterner suffisamment devant les intérêts financiers occidentaux, sa panoplie d’organisations à but non lucratif disparaîtra, laissant le pays avec un gouvernement national, une société civile et une économie à peine fonctionnels, un système de santé et de protection sociale très réduit, et aucun de ces systèmes. les éléments de base essentiels, les connaissances spécialisées ou l’expérience nécessaires pour reconstruire ou remplacer ce qui a été perdu. En fait, la Bosnie reviendrait à sa situation d’après-guerre immédiate.

Un homme regarde les vitres brisées d'un McDonald's à Belgrade à la suite d'une manifestation en 2008. Darko Vojinovic | AP[/caption] Encore une fois, on pourrait pardonner de conclure que l'échec des efforts de démocratisation de la Bosnie pour produire quelque chose qui se rapproche de la démocratie est entièrement intentionnel. Un diplomate américain de haut rang à Sarajevo a affirmé un jour avoir dit aux responsables américains dans le pays et chez eux d'« oublier la stratégie de sortie », car il n'y en avait pas. "Nous ne nous éloignerons pas de cela", a-t-il expliqué, car "nous sommes le système de survie. Cette perspective perdure aujourd'hui. Les responsables occidentaux ont affirmé à plusieurs reprises que la législation de la RS découragerait les ONG d'opérer en Bosnie, au détriment énorme de sa population. Des arguments similaires ont été avancés plus tôt cette année lorsque la Géorgiea tenté de mettre en œuvre une loi identique. L'Open Society Foundations, l'organisme créé par George Soros et financé par de nombreuses ONG à Tbilissi , a publié une déclaration avertissant que les entités financées par l'étranger fuiraient le pays en réponse : Ce projet de loi vise à laisser sans défense les enfants et les femmes maltraités ; les personnes handicapées, les minorités, les scientifiques, les travailleurs et les jeunes ; à ne pas fournir d'assistance aux familles socialement vulnérables, aux agriculteurs, aux mineurs, aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, aux sans-abri, aux licenciements illégaux, aux détenus et à d'autres personnes qui luttent pour leurs droits ; faire taire la voix des personnes vivant dans les périphéries du pays, qui ne peuvent communiquer leurs problèmes qu'à travers les médias indépendants. L’implication choquante de cette menace selon laquelle les ONG préféreraient cesser leur travail vital, potentiellement vital, et infliger d’énormes dommages à la société plutôt que de divulguer publiquement leurs sources de financement, a apparemment échappé aux journalistes occidentaux qui ont cité cette déclaration dans leur reportage sur la controverse. L’énigme de savoir pourquoi les ONG étrangères remplissent toutes ces fonctions, plutôt que les Géorgiens et leur gouvernement, reste également inexplorée. Finalement, Tbilissi a été convaincu de ne pas adopter cette loi. Des ONG soutenues par l'étranger, dirigées par des diplomates et des fondations occidentales, ont organisé des manifestations enflammées qui ont menacé de tourner à l'insurrection avant que le gouvernement ne recule. Il n'y a aucun signe de tels troubles en Bosnie pour l'instant, mais la détermination de Dodik ne peut être considérée que comme inacceptable dans le racket mafieux de l'empire américain. Après tout, une exploitation coloniale qui s’écarte des règles et ne paie pas à temps son argent de protection risque d’encourager un comportement anarchique similaire ailleurs.