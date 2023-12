Biden a damné les États-Unis pour sa complicité avec le génocide israélien à Gaza (ICH)

Biden a damné les États-Unis en soutenant le génocide israélien à Gaza

Article originel : Biden Has Damned the United States Over Israel’s Gaza Genocide

Par Finian Cunhingam

ICH, 17.12.23



La Maison Blanche de Biden a jeté le discrédit mondial sur les États-Unis pour sa complicité flagrante dans le génocide de Gaza.

En une journée de honte mondiale cette semaine, les États-Unis ont voté contre la demande d’un cessez-le-feu à Gaza. Cela signifie que les États-Unis sont complices du génocide perpétré par le régime israélien.

Ça ne peut pas être plus explicite que ça. Sur 193 pays aux Nations Unies, 153 d’entre eux (près de 80 pour cent) ont voté pour un cessez-le-feu immédiat et la livraison urgente d’aide humanitaire à Gaza où plus de deux millions de civils ont été soumis à plus de deux mois dearrêter les bombardements aveugles de l’armée israélienne.

Pas seulement des meurtres délibérés et impitoyables de civils, mais un blocus sur tous les besoins humanitaires de base. L’eau, la nourriture, les médicaments et le carburant ont tous été coupés par un régime israélien qui appelle les Palestiniens des « animaux humains ».

C’est la deuxième fois que les États-Unis votent contre la grande majorité des pays à l’Assemblée générale des Nations Unies qui demandent la fin de la violence. Les États-Unis ont également opposé leur veto à trois résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU demandant un cessez-le-feu.

Lors du dernier vote, le 12 décembre, les États-Unis se sont joints à Israël et à une poignée d’États mineurs pour s’opposer à l’appel à la paix. Vingt-trois autres États se sont honteusement abstenus, dont la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie et l’Ukraine.

Le même jour, le président Joe Biden a prononcé un discours devant des collecteurs de fonds à Washington DC dans lequel il a averti Israël d’être « plus prudent » dans la conduite de l’assaut militaire contre Gaza. M. Biden était plus préoccupé par le fait que les « bombardements aveugles » de civils par Israël étaient un problème de relations publiques, et non un outrage moral et un crime de guerre...

