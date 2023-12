USA. La Chambre des représentants déclare que l'antisionisme est de l'antisémitisme avec seulement 14 voix contre (The Nation)

Après une audition de plus de quatre heures de la commission de l'éducation et de la main-d'œuvre de la Chambre des représentants, la résolution a été adoptée, avec seulement 14 voix contre.

La Chambre des représentants déclare que l'antisionisme est de l'antisémitisme Article originel : The House of Representatives Rules That Anti-Zionism Is Antisemitism Par Chris Lehmann The Nation, 6.12.23

La Chambre des représentants a semblé atteindre aujourd'hui le sommet de la grandiloquence cynique en débattant d'une résolution proclamant que l'antisionisme est de l'antisémitisme. Cette mesure n'est pas seulement une sorte de négatif photographique de la résolution de l'ONU de 1975 condamnant le sionisme en tant que racisme (révoquée en 2019) ; elle est également fondée sur l'assimilation antisémite du sentiment sioniste à l'identité juive, même si de nombreux Juifs orthodoxes et dissidents laïques restent opposés au sionisme. Le représentant démocrate de New York Jerry Nadler a soulevé cette objection cruciale, parmi d'autres, dans une dissidence passionnée à la résolution, mais au moment où Nadler s'exprimait mardi soir, la mesure était en passe d'être approuvée par un vote à la majorité écrasante - notamment parce que son langage laisse une grande marge de manœuvre à quiconque voterait "non" pour être qualifié d'antisémite. En effet, la résolution a été adoptée à une majorité écrasante de 311 voix contre 14, 92 représentants ayant voté "présent".

En guise d'échauffement calisthénique en vue de ce vote imminent, la commission de l'éducation et de la main-d'œuvre de la Chambre des représentants a organisé une audition marathon sur la propagation de l'antisémitisme sur les campus universitaires étatsuniens - en partie, sans doute, parce que la guerre culturelle de la droite qui sévit depuis longtemps dans les universités étatsuniennes est un terrain d'expérimentation rhétorique si invitant. Il ne s'agit pas de nier que la rhétorique et le harcèlement antisémites ne sont pas affreusement apparents sur de nombreux campus universitaires, et que les universités devraient faire davantage pour assurer la sécurité et le bien-être des étudiants juifs. Mais il convient de noter que la prise en compte de ces questions implique bien plus que l'enrôlement d'un trio de présidents d'universités d'élite comme faire-valoir idéologique pour une future campagne électorale, ce qui était l'objectif clair de l'enquête de la commission. Le jeu a été dévoilé dans le propre communiqué de presse de la commission ; le titre de l'audition était "Tenir les dirigeants des campus pour responsables et faire face à l'antisémitisme", mais le document portait le sobriquet "Les présidents d'université doivent répondre de leur mauvaise gestion des manifestations antisémites et violentes".

C'est cette même rhétorique qui a ouvert les travaux de la commission, alors que son président...

