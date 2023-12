Des documents révèlent qu’il existait un complot israélien visant à faciliter l'attentat du 7 octobre (WSWS)

Vendredi, le New York Times a publié un article démontrant de manière concluante qu’Israël était pleinement informé, et en détail, des plans du Hamas visant à attaquer sa frontière ; plans exécutés le 7 octobre. Ces révélations montrent clairement que les responsables israéliens, sachant parfaitement où et comment le Hamas allait frapper, ont pris la décision délibérée de ne rien faire, dans le but de faciliter l’attaque.

Ces révélations signifient que le gouvernement israélien a permis et encouragé le meurtre de ses propres citoyens et qu’il est responsable des morts survenues ce jour-là. Cette conspiration criminelle visait à fabriquer un prétexte pour un génocide planifié de longue date contre la population de Gaza.

De plus, il est impossible de croire que les États-Unis n’étaient pas informés des plans du Hamas, dans des conditions où non seulement les services de renseignement israéliens, mais encore ceux de l’Égypte étaient prévenus à l’avance de l’attaque. Tout indique qu’il s’agit d’un complot impliquant Israël, le gouvernement Biden et probablement aussi les agences de renseignement britanniques et européennes.

Le Times a publié cet article lundi, alors qu’Israël lançait une nouvelle vague d’attaques sur Gaza au cours d’une visite d’Antony Blinken. La présence du secrétaire d’État américain avait pour but non seulement d’exprimer le soutien des États-Unis à cette nouvelle attaque, mais aussi de gérer la réponse à la divulgation de ce complot.

Le New York Times écrit que:

Le document d'environ 40 pages, auquel les autorités israéliennes ont donné le nom de code 'Mur de Jéricho', décrit, point par point, le type exact d'invasion dévastatrice qui a entraîné la mort d'environ 1 200 personnes.

Le document obtenu par les services de renseignement israéliens «décrit méticuleusement la méthode d'attaque, reflétant exactement les événements réels », rapporte le Times. « Il décrit un assaut intense visant à percer les fortifications de la bande de Gaza, à s'emparer de villes israéliennes et à cibler des bases militaires clés. Ce plan a été mis en œuvre avec une précision alarmante, impliquant une utilisation coordonnée de roquettes, de drones et de forces terrestres».

Le Times écrit encore,