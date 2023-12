Des pourparlers de paix s'organisent entre la Russie et l'Ukraine sans Zelensky selon Seymour Hersh

Ça a été difficile pour le président Joe Biden et son équipe de politique étrangère. Israël fait son propre chemin dans sa guerre contre le Hamas, avec de nouveaux bombardements à Gaza, et le public étatsunien est amèrement divisé, ce qui se reflète dans les sondages qui continuent d’être défavorables à la Maison-Blanche.

Pendant ce temps, le président et ses collaborateurs de politique étrangère ont également été laissés à l’extérieur alors que les pourparlers de paix sérieux entre la Russie et l’Ukraine ont rapidement pris de l’ampleur.

« Tout le monde en Europe en parle » — les pourparlers de paix — m’a dit plus tôt cette semaine un homme d’affaires étatsunien qui a passé des années à s’occuper de questions diplomatiques et militaires ukrainiennes de haut niveau au sein du gouvernement. « Mais il y a beaucoup de questions entre un cessez-le-feu et un règlement. » La journaliste chevronnée Anataol Lieven a écrit cette semaine que la situation sur le champ de bataille en Ukraine et donc « un cessez-le-feu et des négociations pour un règlement de paix deviennent de plus en plus nécessaires pour l’Ukraine ». Il a déclaré qu’il était « exceptionnellement difficile » pour le gouvernement ukrainien dirigé par Volodymyr Zelensky d’accepter des pourparlers, étant donné son refus répété de négocier avec le président russe Vladimir Poutine.

La force motrice de ces pourparlers n’a pas été Washington ou Moscou, ou Biden ou Poutine, mais plutôt les deux généraux de haut rang qui dirigent la guerre, Valery Gerasimov de Russie et Valery Zaluzhny d’Ukraine...



