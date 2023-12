Est-ce la fin pour Zelensky ? Le président ukrainien fait face à des appels à un changement de régime (Unherd)

Est-ce la fin pour Zelensky ?

Article originel : Is this the end for Zelenskyy?

Par Thomas Fazi

Unherd, 12.12.23





Le président ukrainien fait face à des appels à un changement de régime.

Dans mon dernier article pour UnHerd, j'examine la réaction anti-Zelensky qui monte en Ukraine et en Occident à la suite de l'échec catastrophique de la contre-offensive tant vantée - et comment cela pourrait même conduire à un coup d'État de type Maïdan contre le président ukrainien. En voici un extrait :

Les tentatives de plus en plus désespérées de l'administration Biden pour convaincre le Congrès d'approuver un nouveau cycle de financement d'urgence pour l'Ukraine ont de nouveau échoué la semaine dernière, lorsque le Sénat a bloqué un autre projet de loi d'aide. À certains égards, M. Biden se trouve dans une position similaire à celle de M. Zelensky : il a systématiquement promis une victoire totale de l'Ukraine et refusé de négocier avec M. Poutine, et il est donc compréhensible qu'il craigne de faire volte-face avant les prochaines élections. Pourtant, dans les cercles de défense américains, on prend de plus en plus conscience qu'un conflit prolongé mettrait gravement en péril les intérêts des États-Unis.

L'un des moyens pour l'administration Biden de sauver la face pourrait être de "geler" le conflit pour le moment - au moins jusqu'aux élections étatsuniennes - par le biais d'une sorte d'accord informel avec la Russie. Mais cette stratégie présente ses propres problèmes : non seulement il est loin d'être évident que la Russie accepterait de geler la guerre alors qu'elle jouit d'un avantage tactique, mais il faudrait également obtenir l'adhésion de Zelensky - ou l'écarter de la scène.

Du point de vue des États-Unis, un changement de régime démocratique en Ukraine serait sans doute la meilleure solution ; mais, comme nous l'avons indiqué, les élections ne sont pas à l'ordre du jour pour le moment. Cela ne signifie pas pour autant que le changement n'est pas à venir ; au contraire, cela ne fait qu'accroître le risque que les opposants de Zelensky - à l'intérieur et à l'extérieur du pays - tentent de se débarrasser de lui par d'autres moyens. D'ailleurs, M. Zelensky lui-même a récemment exprimé sa crainte qu'un nouveau coup d'État de type Maïdan ne soit en train de se préparer pour l'évincer.

Voici quelques informations supplémentaires sur la théorie du coup d'État que j'ai dû laisser de côté dans l'article :

Selon Oleg Tsaryov, un ancien membre pro-russe du Parlement ukrainien, il existe une réelle possibilité que l'Ukraine soit confrontée à un nouveau "Maidan", similaire aux troubles civils de masse observés en 2013-2014, ou même à un coup d'État militaire pur et simple. C'est un sujet qui est discuté publiquement dans les cercles politiques ukrainiens, a déclaré M. Tsaryov, en particulier à la lumière de la rupture émergente entre les dirigeants militaires et civils. Après que Mariana Bezugla, députée du Serviteur du peuple [parti de Zelensky], a publiquement appelé à la démission du commandant en chef Zaluzhnyi, Alexander Lemenov, un activiste bien connu proche des structures occidentales, fondateur de l'ONG StateWatch, a suggéré que Zelensky pourrait faire l'objet d'un coup d'État militaire.

La position des capitales occidentales sur l'option du coup d'État n'est pas claire, pas plus que le nom du candidat qu'elles préfèrent pour remplacer Zelensky. Zaluzhny pourrait sembler être le choix idéal pour gérer la stratégie de sortie - en tant que militaire, il serait mieux à même que d'autres de garder sous contrôle les factions les plus extrémistes de l'armée. Toutefois, du point de vue des États-Unis, il pourrait représenter un problème pour la raison opposée à celle de Zelensky : il préconise un accord de paix formel avec la Russie, auquel Washington n'est pas encore prêt.

Selon un officiel étatsunien anonyme cité par Seymour Hersh dans un article récent, l'interview de Zaluzhny avec The Economist "n'était pas un coup de tête ; elle a été soigneusement orchestrée par Zaluzhny", presque certainement en coordination avec les dirigeants militaires russes. "Le message [à Zelensky] était que la guerre était terminée et que nous voulions en sortir. La poursuivre détruirait la prochaine génération de citoyens ukrainiens", a ajouté la source. Les médias russes ont également rapporté que M. Poutine était prêt à négocier.

Le problème est qu'il est peu probable que des pourparlers de paix aient lieu sans un engagement sérieux de la part des États-Unis, engagement que l'administration Biden n'est, pour l'instant, pas disposée à offrir. Or, l'Ukraine a déjà payé un lourd tribut au fait que l'Occident ait fait échouer les pourparlers de paix par le passé. Il serait tout à fait impardonnable que les États-Unis maintiennent cette guerre pour des raisons purement électorales.