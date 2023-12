FAQ: Actualités Françafricaines 2023 (Survie)

Depuis la fin de l’été 2023 et la succession de coups d’États au Niger puis au Gabon, les relations entre la France et l’Afrique font l’objet d’une attention particulière de la part des médias, des politiques et du public français. Alors que les parlementaires ont débattu le 21 novembre dernier de la politique africaine de notre pays, la volonté affichée de tirer les leçons du rejet populaire croissant de la France en Afrique aurait pu apparaître plus crédible si les bonnes questions avaient été posées...