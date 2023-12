Gaza : Le magazine "Fisheye" censure une chronique critique envers Israël (Arrêt sur images)

Gaza : "Fisheye" censure une chronique critique envers Israël

Arrêt sur images, 21.12.23



Mise en abyme spectaculaire du propos même du texte du chercheur.



La veille du bouclage d'une édition sur la guerre, le magazine de photographie a supprimé une chronique commandée au maître de conférences en histoire visuelle André Gunthert, portant notamment sur l'invisibilité des images de Gaza dans les médias occidentaux. Le directeur de la publication Benoît Baume dément toute censure : le texte n'avait pas sa place dans le magazine, étant "à charge" contre Israël et pas assez focalisé sur les images, répond-il.



Ce jeudi 21 décembre, la publication spécialisée dans la photographie Fisheye Magazine envoie à son imprimeur un numéro spécial à propos de la photographie de guerre. Hier, en catastrophe, il a supprimé deux pages de sa maquette, c'est-à-dire du fichier définitif. Que contenaient-elles ? La 62e chronique de l'universitaire spécialiste des images (et ex-chroniqueur d'Arrêt sur images) André Gunthert, dont le texte "parlait des images de Gaza, qui contredisent le récit propagandiste israélien", s'est-il ému le 21 décembre sur X (ex-Twitter) en annonçant la fin de sa collaboration avec le magazine. Et en renvoyant vers les dizaines de chroniques écrites pour Fisheye Magazine depuis neuf ans republiées sur son blog L'image sociale. "Cette ...

