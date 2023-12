Human Rights Watch signale une censure massive de l'opposition au génocide de Gaza (WSWS)

Human Rights Watch (HRW) a publié jeudi un rapport qui allègue que la société de médias sociaux Meta, qui possède Facebook et Instagram, a pratiqué une « censure systématique » des contenus pro-palestiniens sur ses plateformes avant et pendant la campagne israélienne de génocide à Gaza soutenue par les États-Unis.



Le document de cinquante et une pages intitulé « Meta's Broken Promises (Les promesses non tenues de Meta) » révèle que deux des sites de médias sociaux les plus actifs au monde - Facebook compte plus de 3 milliards d'utilisateurs et Instagram 2 milliards d'utilisateurs - se sont engagés dans une censure de longue date des messages et des récits qui expriment un soutien aux Palestiniens, et que cette censure s'est intensifiée depuis le 7 octobre.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, HRW indique que son rapport « documente un modèle de renvoie injustifié et de suppression de discours protégés, y compris l'expression pacifique en faveur de la Palestine et le débat public sur les droits de l'homme des Palestiniens ». Cette évaluation est basée sur l'examen par HRW de 1 050 cas de censure en ligne dans plus de 60 pays.

Human Rights Watch est une organisation non gouvernementale fondée en 1978 qui mène des activités de recherche et de défense des droits de l'homme au niveau international. L'organisation, basée à New York, publie des rapports sur les violations des droits et libertés de tous les êtres humains, tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948.

Parmi les formes de censure sur les médias sociaux identifiées par HRW figurent la suppression de contenu, la suspension ou la suppression de récits, l'impossibilité de s'engager dans le contenu, l'impossibilité de suivre ou de marquer des comptes et le « shadow banning (bannissement furtif) » ou la diminution de la visibilité des messages ou des histoires d'un utilisateur spécifique. Par ailleurs, de nombreux utilisateurs censurés n'ont pas été autorisés à faire appel des décisions de suppression de leurs messages ou de leurs comptes en raison du dysfonctionnement du mécanisme d'appel.

Le communiqué de presse de HRW souligne que Meta a été informé en 2021 de sa censure des discussions sur les questions de droits de l'homme relatives à Israël et à la Palestine, et que les plateformes « réduisaient au silence de nombreuses personnes de manière arbitraire et sans explication ». Dans sa réponse, Meta a affirmé que ses pratiques de modération de contenu « semblent » avoir un impact négatif sur les droits des utilisateurs palestiniens. En 2022, le conseil de surveillance de Meta a déclaré qu'il se pencherait sur la question. Cependant, le nouveau rapport démontre que la censure des opinions pro-palestiniennes s'est intensifiée.

Deborah Brown, directrice adjointe par intérim de la technologie et des droits de l'homme à HRW, a commenté les conclusions du rapport en déclarant : « La censure par Meta du contenu soutenant la Palestine ajoute l'insulte à l'injure à un moment où des atrocités indicibles et la répression étouffent déjà l'expression des Palestiniens. Les médias sociaux sont une plateforme essentielle pour témoigner et dénoncer les abus, alors que la censure de Meta contribue à effacer les souffrances des Palestiniens ».

Le résumé du rapport de HRW qualifie la censure des contenus liés à la Palestine sur Instagram et Facebook de « systémique et globale ». Quant aux « facteurs sous-jacents et systémiques qui ont contribué à la censure », le rapport identifie quatre sources, notamment les « failles dans les politiques Meta » qui identifient le soutien aux Palestiniens comme des organisations et des individus dangereux (Dangerous Organizations and Individuals - DOI) ; « l'application incohérente et opaque des politiques Meta » ; « la déférence à l'égard des demandes de suppression de contenu formulées par les gouvernements, telles que les demandes de suppression de contenu formulées par l’unité cyber d’Israël et les unités d'orientation Internet d'autres pays » et la forte dépendance à l'égard des « outils automatisés de suppression de contenu pour modérer ou traduire le contenu lié à la Palestine ».

La troisième de ces causes sous-jacentes renvoie directement aux forces politiques à l'origine de la censure du contenu pro-palestinien des médias sociaux par Meta. Le rapport indique que « selon les médias le 14 novembre, l’unité cyber d’Israël a envoyé à Meta et à d'autres plateformes 9 500 demandes de retrait de contenu depuis le 7 octobre 2023, dont 60 pour cent ont été adressées à Meta. Les plateformes auraient répondu avec un taux de conformité de 94 pour cent, selon un responsable israélien ».

En d'autres termes, alors que les agences de renseignement israéliennes ont menti au public à maintes reprises - depuis les faits survenus le 7 octobre jusqu'à l'ampleur et la portée du génocide à Gaza - Facebook et Instagram se sont conformés à des milliers de demandes de l'État israélien visant à supprimer des publications sur les médias sociaux, y compris celles qui documentent la souffrance ou la mort de Palestiniens.

HRW rapporte que les tentatives de contact avec l’unité cyber d’Israël pour obtenir des précisions sur les messages visés par la suppression n'ont pas reçu de réponse.

Dans une déclaration transmise au Guardian, Meta a indiqué qu'il commettait des erreurs qui étaient « frustrantes » pour les gens, mais que « l'implication selon laquelle nous supprimons délibérément et systématiquement une voix particulière est fausse. Affirmer qu'un millier d'exemples, parmi l'énorme quantité de contenus postés sur le conflit, sont la preuve d'une 'censure systémique' peut faire un bon titre, mais cela ne rend pas l'affirmation moins trompeuse ».

La documentation de la censure systématique par Facebook et Instagram contre le contenu pro-palestinien par HRW, quelle que soit la dimension de l'échantillon et les problèmes techniques impliqués, expose la collaboration de Meta, une entreprise de 1000 milliards de dollars, avec l'establishment politique et les médias d'entreprise pour pousser la propagande américano-israélienne qui justifie le nettoyage ethnique dans la bande de Gaza.