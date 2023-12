Impérialisme français au Sahel, comment faire du neuf avec du vieux ? (CADTM)

Elle est présentée par ses thuriféraires comme un facteur de développement, d’attractivité et assurant une intégration des économies. Mais elle dans la réalité un véritable boulet qui handicape le développement des pays de la zone franc. Son utilisation n’a pas permis d’amorcer la transformation sur place de matières premières et encore moins favorisé les échanges entre économies de la zone. Le franc CFA permet en revanche aux multinationales et aux bourgeoisies compradores africaines de rapatrier facilement des capitaux en Europe. Cela explique leur attachement à cette monnaie qui est osmose avec les politiques libérales appliquées aux forceps dans la zone. Calquée sur celle de la zone euro (le franc CFA a une parité fixe avec l’euro), la politique monétaire en zone franc est restrictive, au détriment d’un véritable développement industriel et agricole, et empêche le déploiement d’une politique de progrès social pourvoyeuse de véritables emplois et par là même d’une mobilisation des ressources internes, notamment fiscales. Son rôle de « garant » de cette monnaie permet à la France de garder sa mainmise sur les économies de ses anciennes colonies.

L’opération Barkhane

Depuis 2011, le Sahel ne cesse de s’enfoncer dans la crise. La guerre déclenchée par l’OTAN contre la Libye, à l’initiative du président français Nicolas Sarkozy, a libéré des forces déstabilisatrices et livré la région a des entrepreneurs de violence. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad sont aujourd’hui le théâtre d’événements violents quotidiens résultant d’actes de terrorisme djihadiste, de conflits qui mobilisent des identités communautaires pour l’accès aux ressources et de l’action répressive des forces de défense et de sécurité. Cette violence, qui provoque des drames humanitaires, a aussi pour toile de fond le trafic d’armes et de drogue et le grand banditisme. Le Sahel est aussi au centre d’une lutte d’influences étrangères pour le contrôle des ressources.



La présence française est aussi très forte sur le plan militaire. Le 11 janvier 2013, les autorités françaises ont déclenché l’opération Serval au Mali, avec 4 500 militaires, officiellement pour « stopper l’offensive djihadiste qui menaçait à Bamako » et « mettre fin à l’organisation industrielle du terrorisme qui s’était développée dans le Nord Mali ». Serval a permis, selon les autorités françaises, de « transférer la mission de stabilisation du Mali » aux partenaires maliens ainsi qu’aux forces de l’ONU à travers la mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).



L’opération Barkhane, qui a pris le relais de Serval le 1er août 2014, est le plus important déploiement français en opération extérieure : selon le ministère de la défense, elle regroupe plus de 5 100 militaires, une vingtaine d’hélicoptères, 400 véhicules de logistique, 220 blindés légers, 290 blindés lourds, sept avions de chasse, trois drones et une dizaine d’avions de transport. Elle coûterait 1 milliard d’euros par an

Son champ d’intervention est plus large que celui de Serval puisqu’il comprend le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad (se substituant ainsi à l’opération Epervier déclenchée en 1986) et le Burkina Faso. Selon les autorités françaises, cet élargissement visait à répondre au caractère transfrontalier de la « menace terroriste ». Il permettait dans un territoire désertique et vaste comme l’Europe de « traiter les ramifications de l’organisation terroriste ».



L’opération Barkhane est présentée comme un instrument de partenariat avec la force conjointe du G5 Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad et constituait un cadre institutionnel de suivi de la coopération régionale en matière de développement et de sécurité. Ce partenariat s’étendait aux autres forces engagées dans le processus stabilisation au Mali et dans la région du Liptako-Gourma : la Minusma, l’European Training Mission Mali (EUTM) et les forces armées des pays concernés. Barkhane a pour mission officielle de lutter directement contre la menace terroriste, d’accompagner les forces partenaires, d’appuyer les forces internationales et les actions en faveur de la population de façon à permettre « un retour progressif à la normale dans les zones où l’autorité des Etats était remise en cause ». Il s’agissait entre autres pour elle d’entraver la liberté d’action des groupes armés terroristes, de les priver de leurs moyens de combat, par le démantèlement de leurs caches d’armes, de munitions, d’explosifs et de moyens de communication. Elle était censée chercher à créer les conditions du retour des services publics et du développement et devait apporter une « aide directe » à la population.



La stratégie de Barkhane était de s’appuyer sur les capacités de ses partenaires pour concentrer son effort dans la région dite des trois frontières (Mali, Burkina Faso, Niger), tout en étant capable d’intervenir dans l’ensemble de la zone.

Depuis l’été 2020, Barkhane comptait en son sein une force spéciale européenne, la Task Force Takuba, qui était composée de quelques centaines de militaires issus d’autres nations européennes. La mission officielle de Takuba, placée sous le commandement de Barkhane, était de conseiller, assister et accompagner au combat les Forces armées maliennes (FAMA).

Le 10 juin 2021, le président français, Emmanuel Macron, avait annoncé la « transformation du dispositif militaire au Sahel avec le passage à une logique de coopération et de partenariat. » Ce processus avait débuté en septembre 2021 et devait se poursuivre jusqu’en 2022.

Des dispositifs institutionnels légers permettant l’interventionnisme

Les dispositifs institutionnels permettent une mobilisation relativement aisée des troupes françaises pour les opérations extérieures, valorisées au sein de l’institution militaire.

La décision d’engagement des armées est prise par le président de la République en Conseil de défense, sur le fondement des prérogatives qu’il détient de la Constitution notamment les articles 15 et 5.

Le Parlement français, lui, est écarté de la prise de décisions concernant les Opex et l’organisation de la défense nationale. Depuis la modification des dispositions de l’article 35 de la Constitution, en 2008, le gouvernement doit informer le Parlement dans les trois jours s’il décide d’engager une intervention armée. Un débat parlementaire sans vote peut être organisé, comme ce fut le cas le 24 septembre 2014 lors de l’intervention de la France en Irak avec l’opération Chammal. A ces dispositions institutionnelles légères, il faut ajouter que la population française est en général permissive envers l’emploi de la force.

La France-Afrique : une relation militarisée

Il faut bien avoir à l’esprit que la France est depuis longtemps militairement présente en Afrique subsaharienne. La conquête coloniale a été menée avant tout par son armée, que ce soit en Afrique de l’Ouest, en Afrique Centrale ou Madagascar, à travers des opérations violentes de « pacification » visant à détruire toute résistance. Dans les années qui ont précédé la décolonisation, elle a utilisé à nouveau la force militaire pour casser les mouvements et partis indépendantistes, comme au Cameroun (1955-1960) ou quelques années plus tôt à Madagascar (1947-1948), avant d’installer au pouvoir des dirigeants politiques qu’elle avait choisis. Au début des années 1960, à la domination impériale directe s’est substituée une relation sans équivalent ailleurs dans le monde, désignée par les vocables de « Françafrique », « Etat franco-africain »., etc.

Comme nous allons le voir, cette relation ne peut se comprendre qu’à l’aune de la guerre froide et de la volonté de puissance de la France

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, les deux principaux vainqueurs, les Etats-Unis et l’URSS, ont remodelé les relations internationales avec la création de l’ONU, de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), le Pacte de Varsovie. Les chartes de ces organisations et la montée des idées nationales et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ont un impact sur les relations de la France avec ses colonies d’Afrique subsaharienne. A l’indépendance de ces territoires, en 1960, ce nouveau cadre permet de faire de l’Afrique francophone la sphère d’influence exclusive de la France.



Sur le plan pratique, Paris met en place des dispositifs techniques, économiques, monétaires (franc CFA) culturels, etc. dans une logique affichée de coopération et d’aide au développement et pour mieux conserver son influence et son accès aux matières premières africaines.

La volonté française de peser sur le destin politique des nouveaux Etats passe une fois encore en bonne partie par l’instrument militaire. A l’indépendance, Paris fait signer à ses « partenaires » africains des accords de coopération militaire ou de défense qui lui permettent de maintenir des bases militaires permanentes dans plusieurs pays (Sénégal, Côte d’Ivoire, Tchad, Djibouti, Gabon, Cameroun, République centrafricaine), de garder des troupes françaises « pré-positionnées », d’avoir des officiers français en poste dans les rangs des armées africaines et de conserver la possibilité d’intervenir militairement presque partout.

Au bout du compte, la puissance militaire française sert à maintenir au pouvoir des élites corrompues et incompétentes, dont les seules qualités sont celles d’être des alliées du camp occidental.