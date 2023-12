Incapable de vaincre la résistance palestinienne, le régime israélien intensifie le meurtre et la torture d'enfants (ICH)

Incapable de vaincre la résistance palestinienne, le régime israélien intensifie le meurtre et la torture d'enfants

Article originel : Unable to Defeat Palestinian Resistance, Israeli Regime Intensifies Killing and Torturing Children

Par Finian Cunningham

ICH, 6.12.23

Enfermer des enfants et menacer leurs familles de les punir s'ils manifestent la moindre émotion est la tactique de terreur la plus sale.

Malgré les tentatives systématiques des médias occidentaux de normaliser le terrorisme d'État israélien, il est inéluctablement évident, même à travers leur prisme déformant, à quel point le régime de Netanyahou est malfaisant.

Tous les Palestiniens libérés à ce jour dans le cadre d'échanges d'otages par le régime israélien sont des femmes et des enfants. Des femmes et des enfants ! Pourquoi étaient-ils détenus en premier lieu ? Quel genre de régime despotique fait cela ?

Un régime soutenu à bout de bras, militairement et diplomatiquement, par les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux. Voilà pour les "valeurs occidentales".

Et malgré toutes leurs vaillantes tentatives pour dissimuler des crimes de guerre scandaleux, les médias occidentaux ne peuvent être considérés que comme de méprisables blanchisseries qui lavent le sang. Ils sont aussi complices de ce génocide répugnant que les gouvernements étatsunien et européens....



Lire la suite