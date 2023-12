Israël a bombardé une église à Gaza après avoir reçu sa localisation par le Congrès étatsunien selon Politico

Le personnel du Congrès a tenté de protéger les églises de Gaza en envoyant la localisation des lieux en Israël. Article originel : Congressional staff tried to protect Gazan churches by sending locations to Israel Politico, 22.12.23

Une église et un couvent qui ont été frappés à Gaza la semaine dernière figuraient parmi les installations chrétiennes que des membres du personnel du Congrès avaient signalées aux autorités israéliennes pour qu'elles les protègent, selon une série de courriels datant du mois d'octobre.

Ces courriels, obtenus par POLITICO, montrent un va-et-vient de plus en plus frénétique entre Catholic Relief Services - l'une des plus grandes organisations d'aide chrétienne à Gaza - et le personnel du Sénat dans le but d'obtenir un engagement d'Israël à ne pas prendre pour cible un certain nombre de bâtiments où son personnel et des civils s'abritaient...

Lire la suite