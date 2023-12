Israël connaissait le plan d'attaque du Hamas depuis plus d'un an (New York Times)

Israël connaissait le plan d'attaque du Hamas depuis plus d'un an Article originel : Israel Knew Hamas’ Attack Plan More Than a Year Ago Par Ronen Bergman et Adam Goldman New York Times, 1.12.23 Note de SLT : Certaina passages ont été soulignés par nous en caractères gras.

TEL AVIV, Israël - Des documents, des courriels et des entretiens montrent que des responsables israéliens ont obtenu le plan de bataille du Hamas pour l'attaque terroriste du 7 octobre plus d'un an avant qu'elle ne se produise. Mais les responsables de l'armée et des services de renseignement israéliens ont rejeté le plan comme étant ambitieux, considérant qu'il était trop difficile pour le Hamas de le réaliser.

Le document d'environ 40 pages, auquel les autorités israéliennes ont donné le nom de code "Mur de Jéricho", décrit, point par point, exactement le type d'invasion dévastatrice qui a entraîné la mort d'environ 1 200 personnes.

Le document traduit, qui a été examiné par le New York Times, ne fixe pas de date pour l'attaque, mais décrit un assaut méthodique destiné à submerger les fortifications autour de la bande de Gaza, à prendre le contrôle de villes israéliennes et à prendre d'assaut des bases militaires clés, y compris le quartier général d'une division.

Le Hamas a suivi le plan avec une précision choquante. Le document prévoyait un déluge de roquettes au début de l'attaque, des drones pour neutraliser les caméras de sécurité et les mitrailleuses automatiques le long de la frontière, et des hommes armés se déversant en masse en Israël à bord de parapentes, de motos et à pied, ce qui s'est produit le 7 octobre.

Le plan comprenait également des détails sur l'emplacement et la taille des forces militaires israéliennes, les centres de communication et d'autres informations sensibles, ce qui soulève des questions sur la manière dont le Hamas a recueilli ses renseignements et sur l'existence éventuelle de fuites au sein de l'appareil de sécurité israélien.

Le document a largement circulé parmi les dirigeants de l'armée et des services de renseignement israéliens, mais les experts ont estimé qu'une attaque de cette ampleur et de cette ambition dépassait les capacités du Hamas, selon des documents et des responsables. On ne sait pas si le Premier ministre Benjamin Netanyahu ou d'autres hauts responsables politiques ont également pris connaissance du document.

L'année dernière, peu après l'obtention du document, des responsables de la division de Gaza de l'armée israélienne, chargée de défendre la frontière avec Gaza, ont déclaré que les intentions du Hamas n'étaient pas claires.

"Il n'est pas encore possible de déterminer si le plan a été pleinement accepté et comment il se manifestera", peut-on lire dans une évaluation militaire consultée par le Times.

Puis, en juillet, trois mois seulement avant les attaques, un analyste chevronné de l'unité 8200, l'agence israélienne de renseignement électromagnétique, a averti que le Hamas avait mené un exercice d'entraînement intense, d'une durée d'une journée, qui semblait similaire à ce qui était décrit dans le plan.

Mais un colonel de la division de Gaza a balayé ses inquiétudes, selon des courriels cryptés consultés par le Times.

"Je réfute totalement l'idée que le scénario est imaginaire", a écrit l'analyste dans les échanges de courriels. L'exercice d'entraînement du Hamas, dit-elle, correspondait parfaitement au "contenu du mur de Jéricho".

"Il s'agit d'un plan conçu pour déclencher une guerre", a-t-elle ajouté. "Il ne s'agit pas d'un simple raid sur un village.

Les responsables concèdent en privé que si l'armée avait pris ces avertissements au sérieux et redirigé d'importants renforts vers le sud, là où le Hamas a attaqué, Israël aurait pu atténuer les attaques, voire les empêcher.

Au lieu de cela, l'armée israélienne a été prise au dépourvu alors que les terroristes affluaient de la bande de Gaza. Ce fut la journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël.

Les responsables israéliens de la sécurité ont déjà reconnu qu'ils n'avaient pas réussi à protéger le pays, et le gouvernement devrait mettre sur pied une commission chargée d'étudier les événements qui ont conduit aux attaques. Le document sur le mur de Jéricho met à nu une cascade d'erreurs qui se sont succédé pendant des années et qui ont abouti à ce que les autorités considèrent aujourd'hui comme le pire échec des services de renseignement israéliens depuis l'attaque surprise qui a conduit à la guerre israélo-arabe de 1973.

À la base de tous ces échecs, il y avait une croyance unique et fatalement erronée selon laquelle le Hamas n'avait pas la capacité d'attaquer et n'oserait pas le faire. Cette croyance était tellement ancrée dans le gouvernement israélien, selon les responsables, qu'ils n'ont pas tenu compte des preuves croissantes du contraire.

L'armée israélienne et l'Agence israélienne de sécurité, qui est chargée de la lutte contre le terrorisme à Gaza, se sont refusées à tout commentaire.

Les responsables n'ont pas voulu dire comment ils avaient obtenu le document du mur de Jéricho, mais il faisait partie de plusieurs versions de plans d'attaque collectées au fil des ans. Un mémorandum du ministère de la Défense de 2016, consulté par le Times, indique par exemple que "le Hamas a l'intention de déplacer la prochaine confrontation en territoire israélien".

Une telle attaque impliquerait très probablement une prise d'otages et "l'occupation d'une communauté israélienne (et peut-être même d'un certain nombre de communautés)", lit-on dans le mémorandum...

Lire la suite