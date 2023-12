Israël envisage une nouvelle occupation militaire de Gaza

RTS, 23.12.24



L'effroyable bilan humain à Gaza et en Israël n'empêche pas le gouvernement israélien d'être inflexible dans son objectif d'"éradiquer" le Hamas. Les stratèges de Tsahal envisagent même une réoccupation militaire de la bande de Gaza sur le long terme, qui pourrait mener au retour de la situation d'avant 2005.

Des troupes israéliennes occupaient alors le cœur de la bande de Gaza et pouvaient agir à leur guise. Une liberté que regrette le général de brigade israélien Amir Avivi, engagé à Gaza à l'époque. "On doit pouvoir arriver dans chaque maison de la bande de Gaza pour arrêter toute personne qui serait impliquée dans le terrorisme. Il nous faut une liberté d'action totale. Et pour toujours", estime-t-il dans le 19h30.

Mais la réoccupation militaire de la bande de Gaza signifierait la mobilisation de milliers de soldats dans un territoire hostile. Et selon les pacifistes israéliens, le résultat serait contre-productif. "Nous avons quitté Gaza parce que des soldats étaient réduits en miette dans les blindés et leurs tanks", rappelle Yehuda Shaul, fondateur du mouvement "Breaking the Silence". En outre, la colonisation ne protège pas la population civile israélienne: "Environ 4000 roquettes et mortiers ont été lancés avant 2005 alors que nous étions toujours là-bas", souligne-t-il encore.

>> Voir la Vidéo