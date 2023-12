Israël 'planifie une nouvelle guerre terrestre contre le Hezbollah après la campagne de Gaza' avec des responsables avertissant que le massacre du 7 octobre ne serait 'rien comparé' à une attaque terroriste du nord (Daily Mail)

Israël 'planifie une nouvelle guerre terrestre contre le Hezbollah après la campagne de Gaza' avec des responsables avertissant que le massacre du 7 octobre ne serait 'rien comparé' à une attaque terroriste du nord

Article originel : Israel 'is planning a new ground war against Hezbollah after Gaza campaign' with officials warning October 7 massacre would be 'nothing compared' to a terror attack from the north.

Daily Mail, 19.12.23







Une offensive au sol viserait à pousser le Hezbollah au nord du fleuve Litani

Israël prévoit d’envahir le Liban pour repousser le Hezbollah de sa frontière nord, selon des rapports, au milieu d’un barrage de roquettes depuis que la guerre a éclaté à Gaza et craint que le groupe terroriste soit 'pire que le Hamas'.

Après des semaines d’échanges de tirs transfrontaliers, les Forces de défense israéliennes (Tsahal) seraient désireuses de lancer une offensive terrestre dans le sud du Liban qui viserait à pousser le groupe terroriste au nord du fleuve Litani.

Les responsables militaires et gouvernementaux en Israël ont déclaré qu’ils étaient déterminés à empêcher une répétition de l’invasion du 7 octobre depuis Gaza, avec des avertissements que l’ampleur d’un raid du Hezbollah pourrait être encore plus mortelle que le massacre de 1200 personnes

...

Lire la suite