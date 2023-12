Israël "teste" son équipement militaire sur les Palestiniens et le vend à l'étranger (The Intercept)

Comment Israël marchandise les massacres par l'intermédiaire de son "laboratoire palestinien". Article originel : How Israel Commodifies Mass Killing Through Its “Palestine Laboratory” The Intercept, 13.12.23

Depuis plus de deux mois, l'armée israélienne mène une campagne de terre brûlée contre Gaza, et le nombre de morts s'élève à plus de 18 000 Palestiniens, dont plus de 7 000 enfants. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, des colons violents, armés et financés par le gouvernement israélien, poursuivent leur campagne violente pour expulser les Palestiniens de leurs maisons, tandis que les forces de défense israéliennes assiègent Jénine et d'autres villes.

Cette semaine, dans l'émission Intercepted, Jeremy Scahill évoque le jeu télévisé dystopique auquel Israël soumet les Palestiniens à Gaza, les enfermant dans une cage à tuer de plus en plus étroite. Si l'ampleur de la guerre contre Gaza est sans précédent, elle a été précédée par un cycle de plusieurs décennies d'attaques terrestres et aériennes israéliennes régulières contre les Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Le journaliste indépendant Antony Loewenstein parle de son nouveau livre révolutionnaire, "The Palestine Laboratory : Comment Israël exporte la technologie de l'occupation dans le monde entier". Depuis deux décennies, Antony Loewenstein, cofondateur de Declassified Australia, réalise des reportages sur Gaza, la Cisjordanie occupée et Israël, ayant vécu plusieurs années à Jérusalem-Est. M. Loewenstein explique comment Israël commercialise ses technologies de défense et de renseignement auprès des nations du monde entier, se vantant de les avoir "testées au combat" contre les Palestiniens. Il aborde également la question de l'instrumentalisation des accusations d'antisémitisme contre les critiques des politiques et des guerres israéliennes, ainsi que les efforts officiels des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Union européenne et de l'Union européenne pour lutter contre l'antisémitisme.

Israël "teste" son équipement militaire sur les Palestiniens et le vend à l'étranger.

