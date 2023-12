Israël : une offensive sans limite. Avec Rony Brauman (Vidéo)

Les bombardements israéliens sont à présent généralisés à l'ensemble de la bande de Gaza. La situation humaine et sociale n'y cesse de se dégrader tandis que l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. On décompte des dizaines de milliers de blessés à ce jour, et le bilan s'élèverait à plus de 20 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas.