Israël veut des hélicoptères Apache de fabrication étatsunienne pour lutter contre le Hamas (TRT World)

Israël veut des hélicoptères Apache de fabrication étatsunienne pour lutter contre le Hamas : Rapport

Article originel : Israel Wants US-Made Apache Helicopters for Use Against Hamas: Report

TRT World, 27.12.23



Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont demandé aux États-Unis des hélicoptères d'attaque Apache supplémentaires pour faciliter leurs opérations aériennes contre les militants du Hamas.

Selon le média local Ynetnews, la demande a été discutée par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors de leur récente rencontre en Israël.

Le pays du Moyen-Orient dispose actuellement de deux escadrons d'hélicoptères Apache qui mènent des opérations 24 heures sur 24 dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

La charge de travail de ces deux escadrons a été extrêmement élevée, ce qui a incité le gouvernement à envisager d'en acquérir d'autres.

Le rapport ne précise pas le nombre d'hélicoptères demandés.

Plusieurs sources de défense ont déclaré que Washington n'avait pas encore pris de décision concernant cette demande, mais qu'il était très probable que les autorités étatsuniennes la rejettent...



