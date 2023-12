Joe Biden fait face à la rébellion de la Maison Blanche (Newsweek)

Joe Biden a été critiqué par des dizaines d’internes de la Maison Blanche qui exigent que le président appelle à un cessez-le-feu permanent dans le conflit Israël-Hamas.

Dans une lettre obtenue pour la première fois par NBC News, plus de 40 stagiaires qui travaillent à la Maison Blanche et d’autres branches du bureau exécutif accusent Biden d’avoir "ignoré" les "appels du peuple étatsunien" en n’appelant pas à la fin de la guerre.

La branche armée du parti politique palestinien Hamas a mené l’attaque palestinienne la plus meurtrière de l’histoire d’Israël le 7 octobre, tuant au moins 1200 personnes. Israël a déclaré qu’il était en guerre avec le Hamas et a lancé ses plus lourdes frappes aériennes sur Gaza. Plus de 15890 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, ont été tués depuis le début de la guerre, rapporte l’Associated Press, citant le ministère de la Santé à Gaza, qui ne fait pas de différence entre les morts civils et militants.

M. Biden a rejeté à plusieurs reprises les appels à un cessez-le-feu permanent pour mettre fin à la violence et continue de soutenir Israël, notamment en exigeant une aide militaire supplémentaire, alors que les attaques contre le Hamas se poursuivent après la fin d’un cessez-le-feu récent de sept jours entre les deux parties....

