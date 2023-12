Au 74ème jour de guerre entre Israël et le Hamas, les combats à la frontière libano-israélienne se sont poursuivis mardi 19 décembre dans la matinée. Le même jour, depuis Rome, le chef de la diplomatie britannique David Cameron a demandé à l’État hébreu « une approche plus chirurgicale, clinique et ciblée » dans sa lutte contre le Hamas, à l’issue d’un entretien avec son homologue italien, Antonio Tajani....

Lire la suite