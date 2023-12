L'ancien procureur en chef de la CPI déclare que le siège israélien de Gaza est un « génocide »

Al Jazeera, 2-12-23

Luis Moreno Ocampo discute des accusations de crimes de guerre et de génocide contre le Hamas et Israël.

Depuis le 7 octobre, des accusations de génocide et de nettoyage ethnique ont été utilisées pour décrire certaines des actions d’Israël et du Hamas.

Mais comment ces termes sont-ils définis? Peuvent-ils être appliqués dans la situation actuelle en Israël et dans les territoires palestiniens occupés? Et si les auteurs devaient faire l’objet d’une enquête et être inculpés, quelles seraient les conséquences ?

Sur UpFront, l’ancien procureur en chef de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, intervient et examine les allégations de génocide dans la guerre Israël-Gaza.



