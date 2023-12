L’Occident agonise à cause d’une « recrudescence des atrocités » tout en soutenant le génocide israélien à Gaza (Jonathan Cook)

L’Occident agonise à cause d’une « recrudescence des atrocités » tout en soutenant le génocide israélien à Gaza

Article originel : The West agonises over an 'atrocity upsurge' while backing Israel's genocide in Gaza

Jonathan Cook, 14.12.23





Le problème n’est pas « l’inaction mondiale » pour prévenir les atrocités de masse, comme le prétend The Guardian. C’est un soutien intense des États-Unis et du Royaume-Uni pour les atrocités tant qu’elles renforcent leur pouvoir mondial

Comment les politiciens, les diplomates, les médias et même la communauté des droits de l’homme nous gardent-ils politiquement ignorants, dociles et passifs – un état d’esprit collectif qui nous empêche de contester leur pouvoir ainsi que le statu quo dont ils bénéficient ?

La réponse : En déformant constamment la réalité pour nous et leur propre rôle dans sa formation. Et ils le font avec tant de succès parce que, en même temps, ils nous éclairent en brandissant la prétention qu’ils ont envie de faire du monde un endroit meilleur – un endroit meilleur où, en vérité, le danger tacite est que, s’il était réalisé, leur propre pouvoir serait gravement diminué.

Une illustration parfaite de la façon dont cette grande tromperie fonctionne a été fournie dans un article publié en fin de semaine dans le journal soi-disant progressiste The Guardian, intitulé « Le monde fait face à un « risque accru » d’atrocités de masse en raison de l’inaction mondiale ».

Le paragraphe d’ouverture indique que les défenseurs des droits de la personne craignent que « la communauté internationale ait renoncé aux efforts d’intervention pour mettre fin aux atrocités de masse, ce qui fait craindre que de tels événements ne deviennent la norme dans le monde ».

En pratique, cet « échec », selon le rapport, s’est traduit par un abandon par les États occidentaux du principe de la responsabilité de protéger. Ce principe et les prétextes « humanitaires » connexes ont été utilisés pour justifier l’ingérence des États-Unis et de leurs alliés depuis les années 1990 au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie, avec des conséquences désastreuses.

Des millions de personnes ont été tuées à la suite d’interventions de type R2P et des dizaines de millions de personnes ont été déplacées, ce qui a entraîné des mouvements de masse de personnes que les États occidentaux perçoivent aujourd’hui comme une « menace d’immigration illégale »....

