L'Ukraine déclare que l'épouse du chef des espions est traitée pour un empoisonnement aux métaux lourds (AP)

L'Ukraine déclare que l'épouse du chef des espions est traitée pour un empoisonnement aux métaux lourds

Article originel : Ukraine says spy chief's wife is being treated for poisoning with heavy metals

Par Illia Novikov

Associated Press / ABC News, 28.11.23





L'agence d'espionnage n'a pas indiqué qui pourrait être à l'origine de cet empoisonnement.