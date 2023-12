Les efforts de la brigade pour arrêter l’avancée des forces russes à Avdievka ont été décrits par le Times comme «désespérés», alimentant la perception d’un «effondrement inévitable» des positions ukrainiennes et diminuant l’espoir d’empêcher une victoire russe d’ici le début des vacances du Nouvel An. Le statut d’élite de la brigade au sein de l’armée ukrainienne se reflète dans le déploiement de certains des équipements militaires les plus récents du pays, avec son bataillon de chars utilisant des Leopard 2A6 tandis que ses bataillons d’infanterie mécanisée utilisent des véhicules de combat américains Bradley récemment rénovés – et son 1er bataillon d’artillerie automoteur d’obusiers américains M109. Les Leopard 2 et les Bradley ont subi de lourdes pertes depuis le lancement, début juin, d’une offensive ratée de plusieurs mois par les forces ukrainiennes contre les positions russes, obligeant de nombreux analystes à réviser leurs présomptions antérieures quant à leur capacité de survie.

La 47e brigade mécanisée d’élite de l’armée ukrainienne stationnée dans la ville d’Avdiivka, dans la région contestée de Donetsk, a été encerclée et contrainte de faire face à une pénurie croissante de munitions, selon plusieurs rapports provenant de sources ukrainiennes et occidentales. Des rapports britanniques indiquent que la brigade était censée attaquer une colonne russe avant de rejoindre l’infanterie d’assaut sur le flanc nord d’Avdievka, mais n’y est pas parvenue en raison d’un manque de munitions.

Un militaire de la 47e Brigade, cité uniquement sous le nom de Sergent Danylo, a observé lors de son entretien la semaine dernière «une situation merdique», car la pénurie d’obus obligeait les soldats à prendre des décisions impossibles, de vie ou de mort. «Nous avions 10 fois plus de munitions au cours de l’été, et de meilleure qualité… Les cartouches américaines sont livrées par lots de poids quasiment identiques, ce qui facilite la correction du tir, avec très peu de ratés. Aujourd’hui, nous avons des obus du monde entier, de qualités différentes, et nous n’en recevons que 15 pour trois jours. La semaine dernière, nous avons reçu un lot plein de ratés». Ainsi, au lieu de tirer sur les Russes dès qu’ils se trouvaient à portée, le personnel ukrainien devait de plus en plus attendre d’être sûr que les Russes se dirigeaient vers leurs positions et n’engager que de grands groupes. Les munitions produites par les États européens ont très souvent été critiquées pour leur qualité, et parfois considérées comme presque inutiles, les équipements italiens étant particulièrement connus pour leur mauvaise qualité, contrairement aux équipements supérieurs hérités de l’ère soviétique ou produits par les États-Unis.

Le sergent Danylo a expliqué la situation de sa brigade : «Nous devrions contrôler notre secteur à 4 km de distance, afin de pouvoir tuer quelques centaines de soldats russes avant qu’ils n’atteignent notre infanterie et nous n’avons pris que quelques blessés». «Mais sans munitions, nous ne pouvons pas. Quand c’est deux ou trois soldats, je ne tire plus. Ce n’est que lorsqu’il y a une situation critique – disons, 10 gars proches de notre infanterie – que nous tirons. Si nos obus n’ont pas le même poids, le prochain obus passera à 200 m devant les Russes. Et puis c’est trop tard», a-t-il déclaré. Alors que la pénurie de munitions compromet sérieusement les capacités de combat, même des unités d’élite, le statut des unités de conscrits qui constituent la grande majorité de l’armée ukrainienne reste encore plus discutable. Les forces russes, en revanche, sont de mieux en mieux équipées, les stocks de missiles balistiques en particulier montrant des signes évidents d’augmentation significative au cours des 18 derniers mois, facilitant ainsi le ciblage intensifié des positions ukrainiennes.