La défaite totale de l’Ukraine est en vue (MoA)

La défaite totale de l’Ukraine est en vue Article originel : The Total Defeat Of Ukraine Is Coming Into Sight Moon of Alabama, 18.12.23

Gideon Rachman, chroniqueur au Financial Times, affirme ce qui est évident :

Ukraine and its backers need a credible path to victory (archived) ("L’Ukraine et ses bailleurs de fonds ont besoin d’un chemin crédible vers la victoire (archivé)") - Financial Times

L’Ukraine est à court de munitions, d’argent et de soutien diplomatique. Une autre lacune importante sous-tend ces pénuries critiques. Le pays et ses partisans occidentaux n’ont plus de théorie convaincante de la victoire. À moins d’en trouver un, le soutien occidental à l’Ukraine continuera de vaciller.

...

La crainte doit maintenant être que si 2023 était l’année de la contre-offensive ukrainienne, 2024 sera l’année où la Russie reprendra l’attaque. Les pires scénarios sont que, si l’aide occidentale est coupée, l’Ukraine pourrait être en grave difficulté d’ici l’été.

...

Sans une théorie crédible de la victoire, la pression sur l’Ukraine pour négocier avec la Russie augmentera. Les Ukrainiens pourraient conclure un accord — même s’il s’agissait de concessions territoriales — s’ils avaient la moindre confiance que la Russie s’y conformerait. Mais les responsables ukrainiens peuvent signaler une litanie d’accords que Poutine a conclus puis rompus. Ils croient que toute cessation des combats serait simplement utilisée comme une occasion pour la Russie de se réarmer.