La guerre d'Israël contre Gaza pourrait-elle devenir nucléaire ? Comment la France puis les USA ont aidé Israël à obtenir la bombe nucléaire (Tom Dispatch)

Les dangers se multiplient. La guerre d'Israël contre Gaza pourrait-elle devenir nucléaire ? Article originel : The Dangers Only Multiply. Could Israel’s War on Gaza Go Nuclear? Par Joshua Frank * Tom Dispatch, 19.11.23 Note de SLT : Le chapô est de la rédaction

"Introduire" signifierait créer une version moyen-orientale d'Hiroshima et de Nagasaki. Considérons en effet comme un miracle que, durant les 78 années qui se sont écoulées depuis le 9 août 1945, date à laquelle la deuxième bombe atomique étatsunienne a dévasté la ville japonaise de Nagasaki, aucune autre n'ait jamais été utilisée, même si de telles armes se sont répandues et que les arsenaux se sont agrandis. Espérons que, malgré le carnage toujours en cours à Gaza (et les menaces du Hamas de lancer d'autres 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël soit "anéanti"), cela reste le cas. Malheureusement, comme le souligne Joshua Frank , auteur de Atomic Days : The Untold Story of the Most Toxic Place in America , ne le montre que trop bien aujourd'hui, les armes nucléaires ne sont pas le seul moyen dont dispose l'humanité pour créer un enfer sur Terre. Tom

Il est également vrai qu'Israël, l'une des neuf puissances nucléaires de la planète , ne possède - et compte tenu de l'impact cauchemardesque d'un tel armement, il convient de le souligner - qu'environ 90 armes de ce type, alors que les États-Unis et la Russie en possèdent chacun plus de 5 000. Il n'en reste pas moins vrai que le commentaire d'Eliyahu constitue un rare aveu de la part d'un officiel israélien que son pays est même doté d'armes nucléaires. Comme l'a déclaré M. Netanyahou lui-même il y a plusieurs années, "nous avons depuis longtemps pour politique de ne pas être les premiers à introduire des armes nucléaires au Moyen-Orient".

Oui, lors d'une émission de radio, le ministre israélien du patrimoine, Amihai Eliyahu, a insisté sur le fait qu'il n'y avait "aucun non-combattant à Gaza" (ce qui inclut sans doute les milliers de jeunes gens massacrés ces dernières semaines dans ce " cimetière d'enfants" ). Il a ensuite ajouté que "l'une des options" pour Israël était d'envisager d'utiliser une arme nucléaire et d'anéantir ainsi plus ou moins tous les habitants de cette bande de terre à peine plus grande que deux Washington D.C. (sans parler des retombées radioactives qui toucheraient également Israël). Et oui, le Premier ministre Benjamin Netanyahu l'a rapidement "suspendu" des réunions régulières du cabinet (même si, comme il s'avère, ce n'était pas la mesure la plus significative).

L’armée israélienne, la quatrième puissance du monde, dévaste Gaza et, avec les colons armés, terrorise les Palestiniens en Cisjordanie à la suite des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Comme tant d’autres projets coloniaux, Israël est né de la terreur et a depuis lors eu besoin de recourrir à la violence pour occuper des territoires arabes et a eu besoin de réaliser la ségrégation des Palestiniens. La prise de conscience que son existence dépendait d’une armée supérieure dans une région hostile a également encouragé Israël à poursuivre un programme d’armement nucléaire peu après la création de l’État en 1948.

Alors que les pays arabes s’inquiètent de plus en plus de l’aide apportée par Washington aux projets nucléaires d’Israël, le président de la Commission de l’énergie atomique, John McCone, divulgue un document confidentiel de la CIA à John Finney du New York Times, affirmant que les États-Unis ont la preuve qu’Israël, avec l’aide de la France, construit un réacteur nucléaire, preuve que Washington n’est pas très satisfait des aspirations nucléaires de ce pays.

Le réacteur de Dimona n’a cependant pas été construit pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. Comme les États-Unis le découvriront plus tard, il a été conçu (avec l’aide des Français) pour produire du plutonium destiné au programme d’armement nucléaire israélien naissant. En décembre 1960, alors que les responsables étatsuniens s’alarmaient de plus en plus de l’idée même des intentions nucléaires d’Israël, le ministre français des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, a admis au secrétaire d’État étatsunien, Christian Herter, que la France avait en fait aidé Israël à lancer le projet et qu’elle fournirait également les matières premières, comme l’uranium, dont le réacteur avait besoin. En conséquence, elle obtiendrait une part du plutonium produit par Dimona.

Il mentait, bien sûr, et les Etatsuniens le savaient. Il n’y avait rien de pacifique là-dedans. Pire encore, les alliés des Etats-Unis s’accordent de plus en plus à penser qu’Eisenhower a participé à la ruse et que son administration a fourni le savoir-faire nécessaire au lancement du programme. Ce n’était pas le cas, mais les responsables étatsuniens s’efforçaient désormais d’empêcher les inspections des Nations unies à Dimona, craignant ce qu’elles pourraient découvrir.

En mai 1961, avec John F. Kennedy à la Maison Blanche, les choses changent. JFK envoie même deux scientifiques de la Commission de l’énergie atomique inspecter le site de Dimona. Bien qu’il en vienne à croire une grande partie du battage médiatique israélien, les experts soulignent que le réacteur de l’usine pourrait potentiellement produire du plutonium « utilisable à des fins d’armement. » La Central Intelligence Agency, moins rassurée par les allégations d’Israël, a écrit dans une estimation nationale du renseignement désormais déclassifiée, que la construction du réacteur indiquait « qu’Israël pourrait avoir décidé d’entreprendre un programme d’armes nucléaires. Au minimum, nous pensons qu’il a décidé de développer ses installations nucléaires de manière à se mettre en position de développer rapidement des armes nucléaires s’il décidait de le faire. »

Et, bien sûr, c’est précisément ce qui s’est passé. En janvier 1967, NBC News a confirmé qu’Israël était sur le point de se doter d’une capacité nucléaire. Les responsables étatsuniens savaient alors qu’Israël était sur le point de développer une bombe nucléaire et que Dimona produisait du plutonium compatible avec la fabrication d’une bombe. Des décennies plus tard, dans un rapport de 2013 citant des chiffres de la Defense Intelligence Agency étatsunienne, le Bulletin of the Atomic Scientists a révélé qu’Israël possédait au moins 80 armes atomiques et qu’il était la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient. Le Pakistan ne s’est doté d’armes nucléaires qu’en 1976 et est, en tout état de cause, normalement considéré comme faisant partie de l’Asie du Sud.

À ce jour, Israël n’a jamais admis ouvertement posséder de telles armes et a toujours refusé d’autoriser les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique à visiter le site secret. Néanmoins, des preuves suggèrent qu’un « projet majeur » à Dimona était en cours en 2021 et qu’Israël développait alors activement ses installations de production nucléaire. L’absence d’inspections de l’ONU ou d’autres organismes à Dimona signifie toutefois qu’Israël n’a pas reconnu publiquement l’existence de ses ogives nucléaires et qu’il n’a pas envisagé de rendre des comptes.

Une puissance nucléaire voyou ?

À la suite de la guerre des Six Jours, en juin 1967, Israël s’est emparé de vastes étendues de terres arabes, notamment la Cisjordanie de la Jordanie, la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï de l’Égypte, ainsi que le plateau du Golan de la Syrie. Cette année-là, et ce n’est pas une coïncidence, Israël a franchi le seuil nucléaire. (En 2017, il a été révélé qu’à la veille de la guerre des Six Jours, les Israéliens avaient même envisagé de faire exploser une bombe nucléaire dans le désert du Sinaï, en Égypte, comme menace ultime pour leurs voisins).

À l’époque, comme l’a expliqué Noura Erakat, avocate spécialiste des droits de l’homme, à Daniel Denvir dans l’émission The Dig, l’administration du président Lyndon Johnson a vu en Israël « un atout important pour la guerre froide et a très rapidement mis en place une nouvelle politique visant à garantir l’avantage militaire qualitatif d’Israël dans la région, afin qu’il puisse vaincre individuellement ou collectivement toutes les puissances du Moyen-Orient. Et cela, a-t-elle ajouté, a été fait pendant ces années de guerre froide pour assurer sa sphère d’influence au Moyen-Orient en concurrence avec l’Union soviétique. »

Comme Israël et les États-Unis restaient les alliés les plus proches, Washington pensait qu’il pouvait agir comme le représentant militaire de Washington au Moyen-Orient. « De 1966 à 1970, l’aide moyenne par an a augmenté pour atteindre environ 102 millions de dollars, et les prêts militaires ont augmenté pour atteindre environ 47 % du total, a rapporté le Congressional Research Service en 2014. Israël est devenu le plus grand bénéficiaire de l’aide étrangère étatsunienne en 1974 […] De 1971 à aujourd’hui, l’aide étatsunienne à Israël s’est élevée en moyenne à plus de 2,6 milliards de dollars par an, dont les deux tiers ont été consacrés à l’assistance militaire. »

Malgré le souhait de Washington d’établir une relation symbiotique et mutuellement bénéfique, Israël n’a pas hésité à jouer les voyous lorsque ses dirigeants pensaient que cela servirait leurs intérêts. En juin 1981, par exemple, avec l’aide de la France et de l’Italie, Israël a bombardé le réacteur nucléaire d’Osirak, alors en construction en Irak.

Les hauts fonctionnaires de l’administration du président Ronald Reagan n’étaient pas satisfaits que la frappe ait été effectuée avec des F-16 étatsuniens, Israël n’étant légalement tenu d’utiliser ces avions de combat qu’en cas de légitime défense. Après quelques tractations en coulisses, ils ont toutefois décidé de clôre le chapitre en le considérant comme un différend diplomatique, estimant que l’élimination du programme nucléaire irakien et le maintien du seul arsenal nucléaire israélien dans la région justifiaient la frappe aérienne.

À la fin des années 1980, lorsque les Soviétiques ont envahi l’Afghanistan, Israël s’est joint aux États-Unis, au Pakistan et à l’Arabie saoudite pour former l’opération Cyclone afin de fournir des armes aux combattants de la résistance moudjahidine antisoviétique. Lorsque la guerre froide a pris fin et que la première guerre du Golfe en Irak a commencé en 1990, Israël a discrètement aidé l’administration du président George H.W. Bush en restant à l’écart, estimant qu’entrer directement dans le conflit ne ferait qu’enhardir les pays arabes à soutenir l’invasion du Koweït par le dirigeant irakien Saddam Hussein. Malgré la nature autrefois ténue des liens entre les États-Unis et Israël, il est depuis longtemps admis qu’Israël peut parfois jouer un rôle important au service des opérations étatsuniennes dans la région en fournissant des renseignements et d’autres formes de soutien clandestin.

Une situation dangereuse qui se développe

Après les attentats du 11 septembre, Israël a conseillé l’administration de George W. Bush sur la meilleure façon de gérer Oussama ben Laden (et a apparemment fourni plus tard les renseignements nécessaires à l’embuscade qui allait le tuer). Au moment où les avions frappaient le World Trade Center, Israël était confronté à un nouveau soulèvement palestinien connu sous le nom de deuxième Intifada. Ses dirigeants en sont venus à penser qu’ils pourraient tirer profit de la « guerre mondiale contre le terrorisme » que le président Bush venait d’annoncer. Lorsqu’on a demandé à Benjamin Netanyahu, alors ancien premier ministre, ce que cela signifiait pour les relations entre les États-Unis et Israël, il a répondu : « C’est très bien. » Puis, de peur de paraître trop optimiste à propos du 11 septembre, il a ajouté : « Enfin, ce n'et pas si bon, mais cela suscitera une sympathie immédiate. […] [cela] renforcera le lien entre nos deux peuples parce que nous avons connu la terreur pendant tant de décennies, mais les États-Unis ont maintenant connu une déferlante massive de terreur. »



Un an plus tard, Israël s’est fait le promoteur d’une guerre étatsunienne contre l’Irak, contribuant à répandre le mensonge selon lequel Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et représentait une menace non seulement pour Israël et les Etats-Unis, mais aussi pour le reste du monde.

« Saddam est un tyran qui tente fébrilement d’acquérir des armes nucléaires », a déclaré Netanyahou devant la commission de la réforme gouvernementale de la Chambre des représentants des États-Unis en septembre 2002, six mois avant l’invasion de l’Irak. « Aujourd’hui, les États-Unis doivent détruire le régime [de Saddam] parce qu’un Saddam doté de l’arme nucléaire mettrait en péril la sécurité du monde entier. Et ne vous y trompez pas : si et une fois que Saddam aura des armes nucléaires, le réseau terroriste aura des armes nucléaires. Et une fois que le réseau terroriste aura des armes nucléaires, ce n’est qu’une question de temps avant que ces armes ne soient utilisées. »

Israël utilisera plus tard un raisonnement similaire pour justifier sa frappe de 2007 sur un réacteur nucléaire présumé en construction en Syrie. Au fil des ans, Israël a prétendument visé les objectifs nucléaires de l’Iran de diverses manières, des cyberattaques aux attentats à la bombe. En 2010, l’Iran a accusé Israël d’avoir tué le physicien Masoud Ali Mohammadi et l’ingénieur Majid Shariariby dans deux incidents différents, ainsi que d’autres scientifiques considérés comme faisant partie intégrante du programme nucléaire iranien. En 2021, l’Iran a également affirmé qu’Israël avait frappé une installation dans la ville de Karaj qui, selon ses responsables, était utilisée pour construire des centrifugeuses nucléaires.

Nombreux sont ceux qui craignent que la cruelle guerre d’Israël contre Gaza, si elle devait s’étendre à la région pour inclure le Hezbollah au Liban, n’entraîne l’Iran, l’un des principaux soutiens du Hezbollah, dans la mêlée. Et cela, à son tour, pourrait être toute la justification dont Netanyahou aurait besoin pour frapper les sites nucléaires supposés de l’Iran. En fait, en réponse aux attaques de drones et de roquettes contre le personnel étatsunien en Irak et en Syrie par des militants soutenus par l’Iran, les États-Unis ont récemment détruit une installation d’armement en Syrie.



En ce qui concerne la situation à Gaza, le ministre du patrimoine de droite, Amihai Eliyahu, membre de la coalition gouvernementale de Netanyahou, a récemment déclaré que l’option nucléaire constituait « l’un des moyens » d’éliminer le Hamas. Il a ajouté : « Il n’y a pas d’innocents à Gaza. » En réponse à ces commentaires, Netanyahou a suspendu Eliyahu – un acte largement dépourvu de sens – afin de tenter de calmer les critiques, dans le pays et à l’étranger, selon lesquelles la guerre touchait durement des civils innocents. Ou peut-être cela avait-il plus un rapport avec le fait qu’Eliyahu avait admis par inadvertance les capacités nucléaires d’Israël.

Craignant sans doute une guerre plus large au Moyen-Orient, l’administration Biden s’engage fortement aux côtés d’Israël pour éliminer le Hamas : non seulement en livrant des intercepteurs pour son système de défense antimissile Iron Dome et plus de 1 800 JDAM (kits de guidage pour missiles) fabriqués par Boeing, mais aussi en reconstituant les stocks d’armes pour les avions de chasse F-35 et les hélicoptères CH-53 ainsi que les ravitailleurs aériens KC046 fabriqués par les Eztatsuniens En outre, deux porte-avions étatsuniens ont été déployés au Moyen-Orient, ainsi qu’un sous-marin nucléaire de classe Ohio. Pour couronner le tout, selon une enquête du New York Times, les États-Unis fournissent des commandos et des drones pour aider à localiser les otages israéliens (et étatsuniens) à Gaza.

Si la Maison-Blanche de Biden ne semble pas du tout désireuse de voir s’étendre la guerre au Moyen-Orient, elle se prépare néanmoins à un tel scénario. Bien entendu, toute escalade militaire, en particulier celle qui laisserait Israël se battre sur plusieurs fronts, ne ferait qu’accroître les risques d’une aggravation de la situation. Un Benjamin Netanyahou acculé et doté de l’arme nucléaire serait la définition même d’une situation périlleuse dans une guerre où rien, ni les journalistes, ni les écoles, ni même les hôpitaux, ne s’est avéré hors d’atteinte. En effet, plus de 25 000 tonnes de bombes ont déjà été larguées sur Gaza au début du mois de novembre, soit l’équivalent de deux bombes nucléaires de type Hiroshima (sans les radiations). Dans de telles circonstances, un Israël doté d’une capacité nucléaire et bafouant de manière flagrante le droit international pourrait constituer un danger clair et immédiat, non seulement pour les Palestiniens sans défense, mais aussi pour un monde déjà en proie à un danger et à un désarroi croissants.





* Joshua Frank, un chroniqueur habituel de TomDispatch, est un journaliste californien primé et co-rédacteur en chef de CounterPunch. Il est l’auteur du nouveau livre Atomic Days: The Untold Story of the Most Toxic Place in America (Haymarket Books).