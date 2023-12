La guerre en Ukraine est finie (MoA)

La guerre en Ukraine est finie

Article originel : The War In Ukraine Is Done

Moon of Alabama, 5.12.23

Le Washington Post a produit un long article en deux parties sur l’échec de la contre-offensive en Ukraine. Il rejette également le blâme sur les États-Unis et les Britanniques qui planifient tout le gâchis et l’exécution ukrainienne. Les points importants de la première partie : Miscalculations, divisions marked offensive planning by U.S., Ukraine (archived) ("Des erreurs de calcul et des divisions ont marqué la planification offensive des États-Unis et de l’Ukraine (archivé)") Voici les principaux éléments qui ont façonné la contre-offensive et le résultat initial : Des officiers militaires ukrainiens, étatsuniens et britanniques ont organisé huit grands jeux de guerre sur table pour élaborer un plan de campagne. Mais Washington a mal calculé la mesure dans laquelle les forces ukrainiennes pourraient être transformées en une force de combat de style occidental dans un court laps de temps - surtout sans donner à Kiev une puissance aérienne faisant partie intégrante des forces militaires modernes.

Les représentants des États-Unis et de l’Ukraine étaient parfois en désaccord sur la stratégie, les tactiques et le calendrier. Le Pentagone voulait que l’assaut commence à la mi-avril pour empêcher la Russie de continuer à renforcer ses lignes. Les Ukrainiens ont hésité, affirmant qu’ils n’étaient pas prêts sans armes supplémentaires et sans formation.

Les responsables militaires étatsuniens étaient convaincus qu’une attaque frontale mécanisée sur les lignes russes était réalisable avec les troupes et les armes dont disposait l’Ukraine. Les simulations ont conclu que les forces de Kiev, dans le meilleur des cas, pourraient atteindre la mer d’Azov et couper les troupes russes dans le sud en 60 à 90 jours.

Les États-Unis ont préconisé une attaque ciblée le long de cet axe sud, mais les dirigeants ukrainiens croyaient que leurs forces devaient attaquer à trois points distincts le long des 600. .Il est situé sur le front de mer de Melitopol et Berdyansk sur la mer d’Azov et à l’est vers la ville assiégée de Bakhmut.

La communauté du renseignement des États-Unis était plus pessimiste que l’armée étatsunienne, estimant que l’offensive n’avait que 50-50 chances de succès, compte tenu des défenses robustes et à plusieurs niveaux que la Russie avait mises en place au cours de l’hiver et du printemps.

Beaucoup en Ukraine et en Occident ont sous-estimé la capacité de la Russie à se relever des désastres du champ de bataille et à exploiter ses forces permanentes : la main-d’œuvre, les mines et la volonté de sacrifier des vies à une échelle que peu d’autres pays peuvent soutenir.

À l’approche du lancement prévu de l’offensive, les responsables militaires ukrainiens craignaient de subir des pertes catastrophiques, tandis que les responsables étatsuniens croyaient que le bilan serait plus élevé sans un assaut décisif.



Et de la deuxième partie: In Ukraine, a war of incremental gains as counteroffensive stalls (archived) ("En Ukraine, une guerre de gains progressifs en tant que blocage de la contre-offensive (archivé)")

Voici les principales conclusions des rapports sur la campagne : Soixante-dix pour cent des troupes de l’une des brigades menant la contre-offensive, et équipées des armes occidentales les plus récentes, sont entrés dans la bataille sans expérience de combat.

Les revers de l’Ukraine sur le champ de bataille ont conduit à des divisions avec les États-Unis sur la meilleure façon de couper à travers les défenses russes profondes.

Le commandant des forces étatsuniennes en Europe n’a pas pu entrer en contact avec le commandant en chef de l’Ukraine pendant des semaines au début de la campagne dans un contexte de tension à cause de la remise en question des décisions étatsuniennes sur le champ de bataille.

Chaque partie a blâmé l’autre pour des erreurs ou des calculs erronés. Les responsables militaires étatsuniens ont conclu que l’Ukraine n’avait pas utilisé les tactiques militaires de base, y compris la reconnaissance au sol pour comprendre la densité des champs de mines. Les responsables ukrainiens ont déclaré que les Etatsuniens ne semblaient pas comprendre comment les drones d’attaque et d’autres technologies avaient transformé le champ de bataille.

Au total, l’Ukraine n’a repris qu’environ 200 milles carrés de territoire, au prix de milliers de morts et de blessés et de milliards d’aide militaire occidentale en 2023 seulement.



Tous ces points ont joué un rôle.



Mes questions personnelles : L’Ukraine et ses partisans ont systématiquement sous-estimé les capacités russes. (Et continuent de le faire.)

La reconnaissance par satellite a montré des préparatifs de défense russes au niveau de la bataille de Koursk. Là, la Wehrmacht allemande, après des préparatifs trop longs, n’a pas réussi à briser les lignes russes. La leçon non apprise de 1943 : Quand vous voyez des lignes de défense comme celles-ci, essayez autre chose.

Les simulations de batailles et les jeux de guerre sur table ont un facteur moral pour chaque camp. Fixer le facteur de vos côtés à 10 et le facteur de l’ennemi à 0, comme les États-Unis et le Royaume-Uni l’ont évidemment fait, vous permettra de gagner à chaque fois - mais cela n’a aucun rapport avec la réalité.

Ne pas utiliser de grenades fumigènes et, en général, des moyens de tromperie, n’était pas raisonnable du tout.

Avoir la moitié des nouvelles troupes, la partie la plus expérimentée, combattre la bataille déjà perdue de Zelenski pour Bakhmut, était une erreur politique majeure.

Tous ensemble, ils ont fait en sorte que la soi-disant contre-offensive n’ait jamais eu la chance de décoller. Les querelles actuelles ne sont qu’une tentative pour rejeter la faute de l’échec sur l’autre côté de la table.



Le général ukrainien Zaluzny a appris de la bataille. Il présente maintenant des chiffres assez réalistes pour que les États-Unis comprennent à quel point leurs chances de gagner sont faibles: Commander-in-Chief Zaluzhnyi asked Pentagon chief for 17 million rounds of ammunition ("Le commandant en chef Zaluzhnyi a demandé au chef du Pentagone 17 millions de munitions") Le secrétaire étatsunien à la Défense, Lloyd Austin, a été informé lors d’une visite à Kiev que l’Ukraine avait besoin de 17 millions de munitions et que 350 à 400 milliards de dollars d’actifs et de personnel seraient nécessaires pour libérer le pays.

...

Citation d’un haut responsable des forces de défense : "Austin a été informé que 17 millions de munitions étaient nécessaires. Il était stupéfait, c’est le moins qu’on puisse dire, parce que vous ne pouviez pas recueillir autant dans le monde entier. » L’armée ukrainienne n’a pas les 10 000 barils nécessaires pour tirer 17 millions de coups, pas plus que les hommes pour nourrir ces canons imaginaires. Zaluzny pense évidemment que la guerre est perdue et finie. Et qu’il est temps pour la politique de poursuivre la paix : En outre, selon une source, Austin a également déclaré que Zaluzhnyi s’était plaint en privé aux généraux étatsuniens de l’ingérence du bureau du président [.. ] : "Austin nous a dit en privé que Zaluzhnyi se plaignait toujours à ses généraux au sujet du bureau du président et de la façon dont il l’empêchait. Eh bien, de toute évidence, le président a aussi été mis au courant de ces conversations. Et cela ne favorise pas la confiance.» Cependant, le bureau du président est enclin à croire que le licenciement de Zaluzhnyi faciliterait sa carrière politique.

Il est grand temps que l’administration Biden mette un terme à tout cela. Faites la chose habituelle : déclarez la victoire, partez et oubliez-la. Gilbert Doctorow réfléchit aux moyens de le faire :



Seymour Hersh, Anatol Lieven and the desperate DC gambit to end hostilities in Ukraine while claiming ‘victory’ ("Seymour Hersh, Anatol Lieven et le désespéré DC tentent de mettre fin aux hostilités en Ukraine tout en revendiquant la « victoire »") Quoi qu’il arrive par la suite sera laissé pour les notes de bas de page.