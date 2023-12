La Russie et les USA se sont abstenus lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU adotant une résolution appelant à des mesures urgentes pour permettre un accès humanitaire sûr de la bande de Gaza

#BREAKING UN Security Council ADOPTS resolution calling for urgent steps to allow safe, unhindered and expanded humanitarian access throughout Gaza; US and Russia abstain

VOTE

In Favor: 13

Against: 0

Abstain: 2 (US, Russia)

— UN News (@UN_News_Centre) December 22, 2023