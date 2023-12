Le chef d'état-major israélien affirme que la guerre à Gaza "durera encore de nombreux mois" (AFP)

Cette photo diffusée par l'armée israélienne le 23 décembre 2023 montre le chef d'état-major général de l'armée israélienne Herzi Halevi (C) lors d'une évaluation de la situation avec des soldats de l'armée israélienne à Khan Yunis avec le chef du commandement sud, le général de division Yaron Finkelman (L) et le commandant de la 98e brigade, le général de brigade Dan Goldfus (R) ; au milieu du conflit en cours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Photo AFP