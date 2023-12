Le Département d’État U.S finance des sociétés de censure qui favorisent les médias de gauche (New York Post)

Le Département d’État U.S finance des sociétés de censure qui favorisent les médias de gauche : Le New York Post figure sur une liste "risquée".

Article originel : US State Department funds censorship firms that favor left-wing media, NY Post on ‘risky’ list: lawsuit

Par Sharin Thaler

New York Post, 7.12.23





Un procès explosif a accusé le Département d’État américain d’avoir violé les droits du premier amendement en utilisant l’argent des contribuables pour financer des sociétés de censure privées qui ont favorisé les médias de gauche au détriment des sites d’information conservateurs.

Sous l’administration Biden, l’agence fédérale a utilisé illégalement « des entreprises de censure qui ciblent la presse américaine » et qui diffament sélectivement les agences de presse – généralement celles qui penchent à droite – en les qualifiant de « pourvoyeurs de « désinformation » », selon la plainte fédérale déposée. Mercredi.

Le Federalist et le Daily Wire – deux groupes autoproclamés de « médias de droite » – ont déposé conjointement une plainte auprès du procureur général du Texas, Ken Paxton, et de la New Civil Liberties Alliance, un groupe de défense des droits civiques à but non lucratif, dans le district est des États-Unis. Texas mercredi.

L’administration Biden a utilisé des fonds américains pour faire appel à des entreprises de censure de « vérification des faits », notamment NewsGuard et le Global Disinformation Index (GDI), qui entretiennent des relations avec des géants des médias sociaux comme Facebook, YouTube et TikTok, entre autres, ainsi qu’à des sociétés aux poches bien garnies. des annonceurs comme Dell Technologies, ExxonMobil et Nike, selon la plainte.

Le procès affirme que NewsGuard et GDI sont des « entreprises de censure soutenues par le gouvernement » qui ont privé les sites d’information à tendance conservatrice « de revenus publicitaires et ont réduit la diffusion de leurs reportages et de leurs discours ».

Le Département d’État a été accusé conjointement par le Federalist et le Daily Wire d’employer des technologies de censure qui donnent aux médias de gauche un avantage illégal lorsqu’il s’agit d’attirer des annonceurs et des dollars publicitaires. Agence Anadolu

Le dossier fait référence à l’« Évaluation des risques de désinformation » du GDI de décembre 2022, qui a évalué les 10 principaux médias « les moins risqués » et « les plus risqués ».

Parmi les sites les plus risqués, selon la liste : le Federalist, le Daily Wire, Newsmax, l’American Conservateur, Reason Magazine et même le New York Post, entre autres organisations perçues comme étant de droite.

Pendant ce temps, le New York Times, le Washington Post, BuzzFeed et d’autres groupes de presse réputés de gauche arrivent en tête du classement des « moins risqués » du GDI.

« NewsGuard dresse également une liste de médias américains qu’il qualifie de « peu fiables » », note le procès.

« Ces entités génèrent des listes noires de médias américains ostensiblement risqués ou peu fiables dans le but de discréditer et de démonétiser la presse défavorisée et de rediriger l’argent et l’audience vers les organismes de presse qui publient des points de vue privilégiés », selon la plainte.

En réponse, un porte-parole de NewsGuard a insisté dans un communiqué sur le fait que The Post se classait en bonne place sur sa propre liste d’organismes de presse fiables.

Il a ajouté que Reason avait reçu « des notes parfaites de 100/100 de la part de NewsGuard » – une contradiction flagrante avec le GDI, qui affirmait que le mensuel libertaire était l’un des médias d’information « les plus risqués ».

Le Post a sollicité les commentaires du GDI.

Le porte-parole de NewsGuard a également déclaré que NewsGuard accordait au Daily Wire une note plus élevée que son homologue libéral, Daily Kos, tandis que Fox et The Post surclassaient tous deux MSNBC.

La plainte déposée mercredi devant le tribunal fédéral du Texas allègue que des responsables gouvernementaux ont conclu des accords de censure avec des plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, YouTube, Reddit, Snapchat, TikTok et LinkedIn. Getty Images

NewsGuard vendrait un outil de censure appelé « Misinformation Fingerprints », financé par quelque 750 000 dollars des contribuables, à un grand nombre d’entreprises, dont Microsoft et son robot Bing Chat et sa base de données GIF GIPHY, alimentés par l’IA, a rapporté The Post le mois dernier.

Un porte-parole de NewsGuard a déclaré que le procès « décrit de manière inexacte » la relation du groupe avec le Département d’État, et a insisté sur le fait que « NewsGuard n’offre aucune technologie qui censure ou bloque tout contenu, ou qui bloque les publicités sur le contenu ».

“Au lieu de cela, nous fournissons des informations – nos évaluations des sites – afin que nos clients puissent décider eux-mêmes où placer leurs annonces ou quel contenu amplifier, et chaque client décide lui-même comment utiliser ces données”, a déclaré le porte-parole au Post.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré : « D’une manière générale, nous ne commentons pas les litiges en cours. »

Le procès souligne également que l’administration Biden dispose de ses propres technologies de censure dans le cadre de son Global Engagement Center (GEC).

“Il n’existe aucun pouvoir général énuméré dans la Constitution des États-Unis pour censurer la parole ou la presse, et le premier amendement l’interdit expressément.”

Bien que The Post et Reason arrivent en tête de la liste « à risque » du Global Disinformation Index, un porte-parole de NewsGuard a déclaré que ces médias s’en sortaient bien en tant que sources fiables.

Le procès affirme en outre que la censure a lieu de toute façon grâce à des accords entre les représentants du gouvernement et les plateformes de médias sociaux conclus au moyen de « réunions régulières, d’appels téléphoniques et d’échanges d’informations ».

Le Federalist et le Daily Wire affirment que cela peut être prouvé par des communications précédemment divulguées sur ces sites, à savoir la publication en 2021 des « Facebook Papers », une série de documents internes rendus publics par la lanceuse d’alerte et ancienne ingénieure de données de Facebook, Frances Haugen.

“Ce que montre la poursuite, c’est que le Département d’État était engagé dans la création, le financement, la commercialisation, la promotion et la poursuite de la collaboration avec ces entreprises privées engagées dans la censure de la parole”, a déclaré Mollie Hemingway, rédactrice en chef du Federalist. “L’angle d’Ingraham” de Fox.

« Ils privilégient les médias de gauche comme le New York Times et le Washington Post, ils ont aidé les annonceurs à rencontrer ces personnes et ils s’en prennent à ces personnes de manière inconstitutionnelle », a ajouté Hemingway.

À la fin de la plainte de 67 pages, les organes de presse demandent à un juge de conclure que les outils de censure du Département d’État « excèdent l’autorité constitutionnelle » et demandent aux accusés de payer les honoraires d’avocat et « toute autre réparation juste et appropriée ».

La rédactrice en chef fédéraliste, Mollie Hemingway, a déclaré à Fox que l’administration Biden favorisait « de manière inconstitutionnelle » les médias de gauche comme le New York Times par rapport à des sites plus conservateurs comme The Daily Wire. Jerry Frishman

Un représentant du Federalist et du Daily Wire à la New Civil Liberties Alliance a réitéré au Post que leur « procès vise à mettre un terme aux activités du Département d’État ». ultra vires et un système de censure inconstitutionnel.

« Le Département d’État n’a aucune autorité pour opérer au niveau national, comme il le fait actuellement avec son Centre d’engagement mondial. Malheureusement, les efforts de notre gouvernement fédéral pour censurer les médias défavorisés, comme les clients de la New Civil Liberties Alliance, s’étendent bien au-delà du Département d’État.»

Une déclaration publique du Daily Wire a réitéré ce sentiment. “L’administration Biden finance illégalement des organisations dans le but déclaré de paralyser financièrement les médias dont la couverture ne correspond pas au programme idéologique du gouvernement”, a déclaré le site d’information.

Cependant, « l’ampleur du système de censure du défendeur GEC est actuellement inconnue », note le procès.