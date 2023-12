Le Mali et le Niger annulent leurs accords fiscaux avec la France (TRT World)

Le Mali et le Niger annulent leurs accords fiscaux avec la France

Article originel : Mali, Niger to cancel tax deals with France

TRT world, 10.12.23

Les deux pays d'Afrique de l'Ouest ont publié une déclaration commune annonçant cette annulation, qui vise à éviter la double imposition et à faciliter d'autres questions fiscales.

Les chefs militaires du Mali et du Niger ont déclaré qu'ils allaient tous deux dénoncer les accords fiscaux conclus avec la France, poursuivant ainsi l'effritement des liens avec Paris tout en resserrant leurs propres relations.

Dans une déclaration commune publiée mardi, les pays voisins d'Afrique de l'Ouest ont invoqué "l'attitude hostile persistante de la France à l'égard de nos États" et "le caractère déséquilibré de ces accords, qui entraînent un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger".



Les accords fiscaux avec l'ancien colonisateur français prendront fin "dans les trois mois", ont déclaré les chefs militaires de chaque pays.



Les répercussions pratiques de cette décision n'ont pas été précisées dans l'immédiat.



Le site Internet de l'administration fiscale française indique que la France a conclu avec le Mali, depuis 1972, et le Niger, depuis 1965, des accords "tendant à éviter ["éliminer" dans le cas du Niger] les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque" en matière fiscale.