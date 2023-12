Le massacre industriel de civils à Gaza ne viendra pas à bout de l'insurrection armée. L'offensive terrestre contre le Hamas se transforme en bourbier (The Intercept)

Le massacre industriel de civils à Gaza ne viendra pas à bout de l'insurrection armée Article originel : Industrial Killing of Civilians in Gaza Won’t Defeat the Armed Insurgency Par Jeremy Scahill The Intercept, 21.12.23

Confrontée à une liste interminable de crimes de guerre israéliens bien documentés, l'administration Biden a réagi en soutenant massivement une guerre d'anéantissement génocidaire contre les Palestiniens de Gaza. Depuis plus de deux mois, la Maison Blanche s'est engagée dans une campagne publique d'éclairage au gaz, feignant de s'inquiéter du sort des 2,3 millions d'habitants de Gaza tout en continuant à fournir des armes, des renseignements et une couverture politique à un régime israélien qui a clairement manifesté son intention de "raser" Gaza et de forcer ses survivants intentionnellement déshumanisés à entrer dans une cage d'exécution de plus en plus étroite.

Le président Joe Biden, dont la popularité est historiquement basse à l'approche des élections de 2024, souhaiterait maintenant qu'Israël passe à une phase "moins cinétique" de sa guerre d'ici le début de l'année prochaine. Il s'agit simplement de la dernière tentative en date de l'administration pour redorer le blason de son soutien constant au massacre.





Terrorisme d'État

Dix semaines après le début de ce massacre industriel, plus de 25 000 Palestiniens sont morts, dont près de 10 000 enfants. Deux douzaines d'hôpitaux ont été attaqués par les forces israéliennes soutenues par les États-Unis et quelque 300 travailleurs de la santéOuverture dans un nouvel onglet ont été tués. Près de 100 journalistes sont morts sous les bombes et les attaques israéliennes. Même l'Église catholique de Gaza n'a pas été épargnée par les crimes de guerre d'Israël. Le 16 décembre, selon le Patriarcat latin de Jérusalem, des tireurs d'élite israéliens ont abattuOuverture d'un nouvel onglet deux femmes chrétiennes qui s'abritaient dans l'église de la Sainte-Famille à Gaza, ce qui a incité le pape François à déclarer sans ambagesOuverture d'un nouvel onglet qu'Israël commettait des actes de terrorisme.

Les habitants de Gaza sont systématiquement privés des produits de première nécessité les plus élémentaires. Les organisations d'aide internationale, qui mettent en garde contre la famine et la propagation de maladies infectieuses, ont à maintes reprises imploré un cessez-le-feu immédiat. Et ce sont les États-Unis, et eux seuls, qui ont veillé à ce que cela ne se produise pas. "Les États-Unis et Israël n'ont jamais été aussi déterminés et alignés sur nos valeurs, nos intérêts et nos objectifs communs", a déclaré Yoav Gallant, ministre israélien de la défense, aux côtés de Lloyd Austin, secrétaire étatsunien à la défense, cette semaine à Tel-Aviv. ""Nos ennemis communs du monde entier nous observent, et ils savent que la victoire d'Israël est la victoire du monde libre, dirigé par les États-Unis d'Amérique."...

