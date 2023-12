Le poète palestinien Refaat Alareer tué dans une frappe israélienne à Gaza

OLJ/AFP, 8.12.23



Professeur de littérature anglaise à l'université islamique de Gaza, où il enseignait notamment Shakespeare, Refaat Alareer était l'un des cofondateurs du projet « We are not numbers », jumelant des auteurs de Gaza à des « mentors » à l'étranger qui les aident à écrire des récits en anglais sur leur réalité...

