Le procès ukrainien démontre que le massacre de Maidan en 2014 était un faux drapeau Article originel : Ukrainian trial demonstrates 2014 Maidan massacre was false flag Par Kit Klarenberg The Gray Zone, 12.12.23

Les trois autres, qui ne vivent plus en Ukraine, ont été condamnés par contumace pour 31 chefs de meurtre et 44 chefs de tentative de meurtre. Ceci, en vertu d’un avis de la Cour suprême stipulant que les suspects peuvent être tenus collectivement responsables des actions d’un groupe jugé criminel.

Le verdict signifie que personne ne sera condamné à une peine de prison ou ne sera puni de quelque manière que ce soit pour son rôle présumé dans le tristement célèbre massacre du Maïdan, qui a coûté la vie à plus de 100 manifestants, déclenché une avalanche de condamnations internationales et conduit directement à la chute du président Viktor Ianoukovitch, qui a fui le pays quelques jours plus tard.

Une autre section révèle que l'"Hôtel Ukraina" était un "territoire... non contrôlé par les forces de l'ordre à l'époque". De nombreux enregistrements vidéo montrent qu'avant, pendant et après le massacre, le bâtiment a été envahi par le parti d'opposition d'extrême droite Svoboda, dont les dirigeants utilisaient les locaux pour coordonner leurs activités anti-Yanukovych dans les rues en contrebas.

Pour Ivan Katchanovski, professeur de sciences politiques à l'université d'Ottawa, qui a passé des années à rassembler des preuves accablantes de la responsabilité de l'opposition dans le massacre, ces conclusions constituent une justification longtemps attendue de ses recherches. Dans des commentaires adressés à The Grayzone, il a expliqué que la condamnation par contumace de trois policiers pour le meurtre de 28 manifestants du Maïdan et la tentative de meurtre de 36 autres était "fondée sur un seul examen balistique médico-légal fabriqué de toutes pièces".

Par ailleurs, le verdict a rejeté une reconstitution en 3D de la fusillade de trois militants du Maïdan, réalisée par un "cabinet d'architecture non conventionnelle" basé à New York, SITU. Cette analyse bidon, financée à hauteur de 100 000 dollars par la branche de Kiev de l'Open Society Foundations de George Soros, a été fortement promue par le New York Times et d'autres médias occidentaux et présentée comme la preuve définitive que les forces de sécurité ukrainiennes étaient responsables de ces décès. Or, le modèle SITU a modifié l'emplacement des blessures des victimes - du côté ou de l'arrière du corps vers l'avant - et a modifié les angles de la trajectoire des balles afin de condamner frauduleusement la police pour leurs meurtres.

Comme l'explique Katchanovski, "il s'agit d'une fraude et d'une désinformation délibérées".

La modélisation bidon de SITU a permis au New York Times et à beaucoup d'autres de nier l'existence des tireurs d'élite du Maïdan et de qualifier de "théorie du complot" toute suggestion selon laquelle le massacre était un "faux drapeau"", ajoute-t-il.

Mais si les officiers de Berkhut ne sont pas responsables des dizaines de morts de ce jour-là, la question demeure : qui l'est ?