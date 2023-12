Les atrocités commises à Gaza sont l'incarnation parfaite des "valeurs occidentales" (Medium)

Les atrocités commises à Gaza sont l'incarnation parfaite des "valeurs occidentales". Article originel : The Atrocities In Gaza Are The Perfect Embodiment Of ‘Western Values’ Caitlin Johnstone Medium

Lorsque le président israélien Isaac Herzog a décrit l'assaut contre Gaza comme une guerre "pour sauver la civilisation occidentale, pour sauver les valeurs de la civilisation occidentale", il ne mentait pas vraiment. Il disait la vérité, mais peut-être pas tout à fait comme il l'entendait.

La démolition de Gaza est en effet perpétrée pour défendre les valeurs occidentales, et elle est elle-même une parfaite incarnation des valeurs occidentales. Pas les valeurs occidentales que l'on enseigne à l'école, mais celles qui sont cachées et que l'on ne veut pas voir. Non pas l'emballage attrayant avec les slogans publicitaires sur l'étiquette, mais le produit qui se trouve réellement à l'intérieur de la boîte.

Pendant des siècles, la civilisation occidentale a été largement tributaire de la guerre, du génocide, du vol, du colonialisme et de l'impérialisme, qu'elle a justifiés par des récits fondés sur la religion, le racisme et la suprématie ethnique - autant d'éléments que nous voyons aujourd'hui se manifester dans l'incinération de la bande de Gaza.

Ce que nous voyons à Gaza est une bien meilleure représentation de ce qu'est réellement la civilisation occidentale que tout le charabia sur la liberté et la démocratie que nous avons appris à l'école. Une bien meilleure représentation de la civilisation occidentale que tout l'art et la littérature dont nous nous sommes fièrement félicités au fil des siècles. Une bien meilleure représentation de la civilisation occidentale que l'amour et la compassion dont nous aimons prétendre que nos valeurs judéo-chrétiennes sont imprégnées.

Il est tellement surréaliste de voir les droites occidentales déblatérer sur la sauvagerie et la barbarie de la culture musulmane dans le cadre de la résurrection zombie de 2023 de l'islamophobie de l'ère Bush, alors même que la civilisation occidentale amasse une montagne de dix mille cadavres d'enfants.

Cette montagne de cadavres d'enfants est une bien meilleure représentation de la culture occidentale que tout ce que Mozart, De Vinci ou Shakespeare ont pu produire.



Voici la civilisation occidentale. Voilà à quoi elle ressemble.

La civilisation occidentale, où Julian Assange attend son dernier appel en février contre l'extradition des États-Unis pour le journalisme qui a exposé les crimes de guerre étatsuniens.

Où nous sommes nourris d'un déluge ininterrompu de propagande dans les médias pour obtenir notre consentement à des guerres et à des agressions qui ont tué des millions de personnes et en ont déplacé des dizaines de millions au cours du seul XXIe siècle.

Nous sommes distraits par des divertissements insipides et des guerres culturelles artificielles afin que nous ne réfléchissions pas trop à ce qu'est cette civilisation et à ceux qu'elle tue, mutile, affame et exploite.

Où les cycles d'information sont davantage dominés par les potins des célébrités et les derniers pets de Donald Trump que par les atrocités de masse activement facilitées par les gouvernements occidentaux.

Là où les libéraux se félicitent d'avoir des points de vue progressistes sur la "race" et le sexe, alors que les fonctionnaires qu'ils élisent contribuent à déchiqueter des corps d'enfants à l'aide d'explosifs militaires.

Là où les Juifs sionistes se centrent sur eux-mêmes et sur leurs émotions parce que l'opposition à un génocide actif leur donne l'impression d'être persécutés, et où les partisans d'Israël qui ne sont pas juifs ont aussi l'impression d'être persécutés.

Là où un empire mondial géant, alimenté par le militarisme, l'impérialisme, le capitalisme et l'autoritarisme, dévore la chair humaine avec un appétit insatiable, tandis que nous nous félicitons d'être bien meilleurs que des nations comme l'Iran ou la Chine.

Ce sont les valeurs occidentales. C'est la civilisation occidentale.

Demandez à quelqu'un de vous dire quelles sont ses valeurs et il vous donnera un tas de mots agréables à entendre sur la famille, l'amour, l'attention ou autre chose. Observez leurs actions pour voir quelles sont leurs valeurs réelles et vous obtiendrez souvent une histoire très différente.

C'est nous. C'est la civilisation occidentale. Nous disons que nous valorisons la liberté, la justice, la vérité, la paix et la liberté d'expression, mais nos actes donnent une image très différente. Les vraies valeurs occidentales, le produit réel à l'intérieur de la boîte sous l'étiquette attrayante, sont celles que vous voyez mises en œuvre à Gaza aujourd'hui.