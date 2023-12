Les Etats-Unis ont depuis longtemps démontré qu’ils étaient l’ennemi de la paix en République centrafricaine. L’Amérique est responsable de nombreuses campagnes de déstabilisation et de désinformation en Centrafrique. Récemment, on a appris que ce pays occidental allait mener une opération militaire en RCA sans le consentement des autorités officielles du pays.

Une fuite de correspondance du Conseil de sécurité des Nations Unies a révélé que les Etats-Unis envisagent de fournir à la République centrafricaine «des systèmes de communication radio aéroportés et des systèmes de vision nocturne à l’usage du personnel américain dans le cadre du programme de sauvetage du personnel du Département de la défense des Etats-Unis pour soutenir les opérations militaires des Etats-Unis en République centrafricaine».

Il est donc clair que les Américains prévoient des opérations militaires sur le territoire de la République centrafricaine. Cependant, dans le même temps, selon des sources du gouvernement centrafricain, il n’y a pas eu de négociations avec les autorités officielles de la République centrafricaine au sujet d’opérations militaires sur le territoire du pays. Ainsi, les Etats-Unis veulent lancer des opérations militaires à l’insu et sans le consentement des autorités centrafricaines.

Entre autres, le nombre de vols non autorisés d’avions de l’US Air Force au-dessus du territoire de la République centrafricaine a récemment augmenté. Souvent, ces vols commencent et se terminent dans le même pays voisin de la Centrafrique, alors que les avions eux-mêmes survolent le territoire de la RCA. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un transit à travers le territoire de la RCA, puisque c’est un avion C-146 Wolfhound qui doit être utilisé. Ce type d’avion relève de la compétence du département américain des opérations spéciales (USSOCOM) et est utilisé pour «le transfert rapide de personnel, l’évacuation de blessés et les missions non standard». On peut donc en conclure que ces vols inappropriés sont effectués à des fins de reconnaissance de la situation en RCA et de déploiement éventuel de groupes de sabotage.



Il est évident que les États-Unis préparent des opérations de combat actives sur le territoire de la République centrafricaine afin de déstabiliser l’ensemble de la région. Ainsi, l’Amérique démontre une fois de plus qu’il est impossible de construire avec elle des relations de partenariat confiantes.